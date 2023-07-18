18 июля

17 июля

Популярное

Для школы № 51 в Улан-Удэ построят просторную столовую

Для школы № 51 в Улан-Удэ построят просторную столовую
Общество,  Фото:минстрой Бурятии
В ней будет располагаться 480 посадочных мест

В школе №51 в Улан-Удэ, что находится на Элеваторе, построят новый пищеблок. Госэкспертиза Бурятии выдала положительное заключение на проект строительства пристроя.

Школа была открыта в сентябре 1965 года и расположена в типовом здании. За более чем 50 лет существенно изменились требования к организации школьного питания. Поэтому вопрос строительства нового пищеблока для школы с почти тысячей учеников стал очень актуальным.

- Было принято решение «вписать» новый пристрой между существующими блоками школы и соединить со зданием тёплым переходом. Таким образом, был разработан проект двухэтажного пристроя к школе общей площадью 721,3 кв. метров, - сообщили в минстрое Бурятии.

На первом этаже нового пищеблока будут расположены помещения для обработки, заготовки, хранения продуктов и другие технические помещения.

На втором этаже – обеденный зал на 480 посадочных мест, раздаточная готовых блюд, моечная столовой посуды. Для технологической связи первого и второго этажей предусмотрен грузовой подъемник.

Важно, что все учащиеся смены, а школа работает в две смены, смогут пообедать в одну перемену. Также в проекте предусмотрен доступ маломобильных групп граждан на второй этаж с помощью вертикального подъёмника.

Стоимость строительства нового пищеблока составит 95 миллионов рублей, финансирование на 95 процентов предполагается из средств федерального бюджета.
школы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии окольцевали краснокнижных журавлей
В Бурятии окольцевали краснокнижных журавлей
Общество, 18.07.2023
Кольцевание проводили орнитологи из Бурятии и Москвы
«Постаревшее» село в Бурятии отпразднует 300-летие
«Постаревшее» село в Бурятии отпразднует 300-летие
Общество, 18.07.2023
Дату основания села официально изменили депутаты райсовета
В Бурятии почтили память погибшего при задержании преступников милиционера
В Бурятии почтили память погибшего при задержании преступников милиционера
Общество, 18.07.2023
Владимир Гомбоев был награждён орденом Мужества посмертно
В Бурятии появятся восемь новых дорожных камер
В Бурятии появятся восемь новых дорожных камер
Общество, 18.07.2023
За полгода водители-нарушители выплатили 118 млн
В Бурятии в туристической местности вновь видели медведей
В Бурятии в туристической местности вновь видели медведей
Общество, 18.07.2023
Хозяева тайги выходят к людям в Кабанском районе
В Бурятии завершилась экспедиция по Великому чайному пути
В Бурятии завершилась экспедиция по Великому чайному пути
Общество, 18.07.2023
Участники экспедиции преодолели бурные реки     
В Бурятии проводят в последний путь погибшего мобилизованного
В Бурятии проводят в последний путь погибшего мобилизованного
Общество, 18.07.2023
У Владимира Мельникова остались двое детей
Многодетным семьям Бурятии выдают удостоверения
Многодетным семьям Бурятии выдают удостоверения
Общество, 18.07.2023
Теперь многодетным семьям не надо ежегодно регистрировать и продлевать свой статус
В Бурятии посеяли овёс и рапс для диких животных
В Бурятии посеяли овёс и рапс для диких животных
Общество, 18.07.2023
Для зверей будет хорошая подкормка
Улан-Удэ приводят в порядок после сильного ливня
Улан-Удэ приводят в порядок после сильного ливня
Общество, 18.07.2023
Сегодня на дорогах убирают наносы грунта

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^