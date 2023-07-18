В ней будет располагаться 480 посадочных мест
В школе №51 в Улан-Удэ, что находится на Элеваторе, построят новый пищеблок. Госэкспертиза Бурятии выдала положительное заключение на проект строительства пристроя.
Школа была открыта в сентябре 1965 года и расположена в типовом здании. За более чем 50 лет существенно изменились требования к организации школьного питания. Поэтому вопрос строительства нового пищеблока для школы с почти тысячей учеников стал очень актуальным.
- Было принято решение «вписать» новый пристрой между существующими блоками школы и соединить со зданием тёплым переходом. Таким образом, был разработан проект двухэтажного пристроя к школе общей площадью 721,3 кв. метров, - сообщили в минстрое Бурятии.
На первом этаже нового пищеблока будут расположены помещения для обработки, заготовки, хранения продуктов и другие технические помещения.
На втором этаже – обеденный зал на 480 посадочных мест, раздаточная готовых блюд, моечная столовой посуды. Для технологической связи первого и второго этажей предусмотрен грузовой подъемник.
Важно, что все учащиеся смены, а школа работает в две смены, смогут пообедать в одну перемену. Также в проекте предусмотрен доступ маломобильных групп граждан на второй этаж с помощью вертикального подъёмника.
Стоимость строительства нового пищеблока составит 95 миллионов рублей, финансирование на 95 процентов предполагается из средств федерального бюджета.
Для школы № 51 в Улан-Удэ построят просторную столовую
Общество, Фото:
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