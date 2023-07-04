Забайкалье примет первенство России по спортивному ориентированию

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Соревнования проведут в столице края



Первенство России, всероссийские и региональные соревнования по спортивному ориентированию «Зелёный лес» пройдут с 20 по 24 июля в Чите. Заявки на участие уже подали более 400 спортсменов из 15 регионов страны.



- Первый крупный старт мы принимали в 2019 году – это был чемпионат России. Состязания прошли на высоком организационном уровне. В этот раз мы должны постараться и провести первенство России ничуть не хуже, - поделился председатель региональной федерации по спортивному ориентированию Максим Кочменев.



Как сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья, спортсменам предстоит пройти несколько дисциплин: «Кросс-выбор», «Кросс-спринт», «Кросс-лонг – общий старт». Регистрация открыта и продлится до 10 июля/



- К участию в соревнованиях допускаются учащиеся школ, спортивных клубов, физкультурно-спортивных организаций, учреждений дополнительного образования, а также лица, выполнившие условия заявки, - дополнил Максим Кочменев.



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