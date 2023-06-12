В селе Бурятии на 15 с лишним миллионов обновят культурный центр

Его ремонт должен завершиться в конце июня
В селе Нижняя Иволга в пригородном Иволгинском районе ремонтируют здание культурного центра «Арюун бэлиг» площадью в 467 квадратных метров. Его обновляют в рамках нацпроекта «Культура», сообщается в группе «Иволга-инфо.24/7».
Там уже сделали кровлю и полы, возвели каркас сцены, утеплили и облицовали сайдингом фасад, уложили плитку в санузлах, заменили входные двери и провели новую электрику.
- Остались отопление, водоснабжение и покраска. Предусмотрен туалет для маломобильных людей, – рассказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
Завершиться ремонт должен к 30 июня. На него выделили 14 миллионов 904 тысяч рублей из федерального бюджета и ещё 894 тысячи – из местного. Итого – более 15 миллионов 700 тысяч.
Его ремонт должен завершиться в конце июня
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