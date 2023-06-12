12 июня

11 июня

Популярное

В селе Бурятии на 15 с лишним миллионов обновят культурный центр

В селе Бурятии на 15 с лишним миллионов обновят культурный центр
Общество,  Фото:«Иволга-инфо.24/7»
Его ремонт должен завершиться в конце июня

В селе Нижняя Иволга в пригородном Иволгинском районе ремонтируют здание культурного центра «Арюун бэлиг» площадью в 467 квадратных метров. Его обновляют в рамках нацпроекта «Культура», сообщается в группе «Иволга-инфо.24/7».


Там уже сделали кровлю и полы, возвели каркас сцены, утеплили и облицовали сайдингом фасад, уложили плитку в санузлах, заменили входные двери и провели новую электрику.

- Остались отопление, водоснабжение и покраска. Предусмотрен туалет для маломобильных людей, – рассказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
 
Завершиться ремонт должен к 30 июня. На него выделили 14 миллионов 904 тысяч рублей из федерального бюджета и ещё 894 тысячи – из местного. Итого – более 15 миллионов 700 тысяч.
ремонт культурно-досуговые учреждения

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В селе Бурятии на 15 с лишним миллионов обновят культурный центр
В селе Бурятии на 15 с лишним миллионов обновят культурный центр
Общество, 12.06.2023
Его ремонт должен завершиться в конце июня
В столице Бурятии с размахом отметят день России
В столице Бурятии с размахом отметят день России
Общество, 12.06.2023
Куда сходить и что посмотреть в Улан-Удэ 12 июня
Жителям Бурятии объяснили, как уберечься от солнечного удара
Жителям Бурятии объяснили, как уберечься от солнечного удара
Общество, 12.06.2023
Спасатели рассказали, чем он отличается от теплового
В Улан-Удэ мусор из баков летает возле школы
В Улан-Удэ мусор из баков летает возле школы
Общество, 12.06.2023
Контейнерная площадка напротив СОШ ломится от отходов
Часть улан-удэнцев никак не может дождаться горячей воды
Часть улан-удэнцев никак не может дождаться горячей воды
Общество, 12.06.2023
Люди уже неделю сидят без блага цивилизации
Жителей Бурятии ждёт короткая рабочая неделя
Жителей Бурятии ждёт короткая рабочая неделя
Общество, 12.06.2023
Она продлится всего четыре дня
В Бурятии до +38 градусов
В Бурятии до +38 градусов
Общество, 12.06.2023
Местами по региону кратковременные дожди с грозами
В Бурятии торжественно открыли навигационный сезон
В Бурятии торжественно открыли навигационный сезон
Общество, 11.06.2023
Мероприятие прошло в Прибайкальском районе
Восемь лесных пожаров возникло за сутки в Бурятии
Восемь лесных пожаров возникло за сутки в Бурятии
Общество, 11.06.2023
Возгорания в Закаменском и Иволгинском районах возникли из-за сухой грозы, причиной остальных пожаров является неосторожное обращение с огнём
Житель Бурятии перечислил мошенникам почти 2 млн
Житель Бурятии перечислил мошенникам почти 2 млн
Общество, 11.06.2023
Жертвами интернет-преступников за последнюю неделю стали 70 жителей региона
Житель Бурятии избил знакомую кочергой
Житель Бурятии избил знакомую кочергой
Общество, 11.06.2023
Сельчанин получил условный срок

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^