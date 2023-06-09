В Улан-Удэ к концу дня пообещали вернуть горячую воду

Правда, пока её вернут не во все дома



В пятницу, 9 июня, в столице Бурятии возобновляют подачу горячего водоснабжения (ГВС) после очередных гидравлических испытаний. В ТГК-14 сообщили, что сейчас идёт поэтапное подключение домов по тепломагистралям № 4, 5 и 6. Правда, некоторым улан-удэнцам придётся ждать благо цивилизации дольше – пока не устранят порывы.



- В течение дня горячую воду вернут всем потребителям. Исключение – объекты, отключённые по графику для проведения капитального ремонта и дома, где идут работы по устранению образовавшихся в ходе испытаний повреждений, – отметили в пресс-службе энергокомпании.



По предварительным данным, только накануне на теплосетях выявили 36 порывов. Поиск утечек продолжается. В ТГК-14 напомнили: подключение к горячему водоснабжению – сложный технологический процесс, который осуществляется поэтапно.



- Сначала производится сбор схемы и трубопроводы заполняются теплоносителем, затем восстанавливают гидравлический и температурный режимы и после начинается контрольный осмотр коммуникаций. Только после завершения этих процедур открываются задвижки на включение горячей воды, – пояснили в компании. – Управляющие организации заранее предупреждают о подаче теплоносителя.



Именно «управляшки» обязаны подать ГВС непосредственно в квартиры. Горожан просят проявить понимание, поскольку летний ремонт – необходимость. От его качества зависит надёжное теплоснабжение домов зимой. Если у вас в квартире нет горячей воды, нужно обратиться в свою УК.

