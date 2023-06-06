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В Бурятии наказали 17 иностранцев, нарушивших сроки ввоза автомобилей

В Бурятии наказали 17 иностранцев, нарушивших сроки ввоза автомобилей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Все они схлопотали штраф

Бурятская таможня привлекла к ответственности 17 иностранцев, которые нарушили сроки временного ввоза автомобилей для личного пользования. Спустя год они не вывезли транспорт обратно. В итоге автовладельцев оштрафовали по части 1 статьи 16.18 КоАП РФ («Невывоз либо неосуществление обратного ввоза товаров и (или) транспортных средств физическими лицами»). В ходе розыскных мероприятий две машины обнаружили в Улан-Удэ.

По словам начальника отдела таможенных процедур и таможенного контроля Бурятской таможни Светланы Синютиной, иностранные граждане, прибывающие на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на своих авто, вправе оформить временный ввоз без уплаты пошлин, но не более чем на год. Спустя 12 месяцев машину необходимо вывезти или выпустить в свободное обращение. В последнем случае нужно таможенную пошлину и налоги, а после можно перерегистрировать ТС в ГИБДД и свободно пользоваться им на территории России, в том числе – продать или подарить.

Россияне, приехавшие в ЕАЭС на иностранном автомобиле, должны сделать то же самое или же внести обеспечение за машину в размере суммы таможенных платежей – как если бы автомобиль выпустили в свободное обращение.

С начала года в регионе деятельности Бурятской таможни в РФ ввезли 27 402 ТС для личного пользования – на 62% больше, чем в 2022-ом.

Справка:

В Бурятской таможне временный ввоз авто для личного пользования оформляют на автомобильных пунктах пропуска – МАПП «Кяхта», ДАПП «Монды» и на Улан-Удэнском таможенном посту.

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