68 жителей Бурятии пострадали от действий интернет-преступников за последнюю неделю
По состоянию на 1 июня 2023 года от действий интернет-преступников пострадал 891 житель республики (+68 за последнюю неделю). Причинённый ущерб составил 229,7 млн рублей (+17 млн рублей за последнюю неделю). Об этом сообщили в прокуратуре Бурятии.
Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 2,8 млн рублей.
Так, жителю Улан-Удэ на сотовый телефон поступил звонок неустановленного лица. Звонивший представился сотрудником брокерской фирмы, предложил заработать на сделках с валютой. По указанию мошенника мужчина перевёл 2,8 млн рублей на банковский счёт злоумышленника.
- В целях завладения денежными средствами преступники использовали страницы социальных сетей (Одноклассники, ВКонтакте), обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров через Интернет-сайты, - отмечают в прокуратуре республики.
Аферисты представлялись сотрудниками банков; полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ; покупателями (продавцами) товаров (услуг); знакомыми; представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги.
Они сообщали, что произошло снятие денег; оформлен кредит; необходимо получить компенсацию; предлагали дополнительный заработок.
Улан-удэнец перечислил аферистам 2,8 млн
Общество, Фото:
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