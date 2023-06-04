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Улан-удэнец перечислил аферистам 2,8 млн

Улан-удэнец перечислил аферистам 2,8 млн
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
68 жителей Бурятии пострадали от действий интернет-преступников за последнюю неделю

По состоянию на 1 июня 2023 года от действий интернет-преступников пострадал 891 житель республики (+68 за последнюю неделю). Причинённый ущерб составил 229,7 млн рублей (+17 млн рублей за последнюю неделю). Об этом сообщили в прокуратуре Бурятии.

Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 2,8 млн рублей.

Так, жителю Улан-Удэ на сотовый телефон поступил звонок неустановленного лица. Звонивший представился сотрудником брокерской фирмы, предложил заработать на сделках с валютой. По указанию мошенника мужчина перевёл 2,8 млн рублей на банковский счёт злоумышленника.

- В целях завладения денежными средствами преступники использовали страницы социальных сетей (Одноклассники, ВКонтакте), обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров через Интернет-сайты, - отмечают в прокуратуре республики.

Аферисты представлялись сотрудниками банков; полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ; покупателями (продавцами) товаров (услуг); знакомыми; представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги.

Они сообщали, что произошло снятие денег; оформлен кредит; необходимо получить компенсацию; предлагали дополнительный заработок.



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