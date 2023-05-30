Спортсмены соревновались в индивидуальной велогонке с раздельного старта
28 мая на Богородском острове в Улан-Удэ прошёл чемпионат Бурятии по маунтинбайку в дисциплине «индивидуальная гонка с раздельного старта». СОренввоания собрали рекордное количество любителей велоспорта от 7 до 73 лет.
- Участники преодолели два круга по 5 км на пересечённой местности. Солнечная погода, боевой настрой, хорошая организация создали приятную, дружественную атмосферу в велосипедной тусовке и поспособствовали отличным спортивным результатам. Мероприятие закончилось чествованием победителей, а также розыгрышем призов, - сообщает федерация велосипедного спорта РБ.
Абсолютным победителем стал Максим Буряков, у женщин – Эржена Гармаева. Лучшим ветераном был признан Жаргал Махачкеев, у любителей – Олег Цыренов. Среди юниоров первенствовал Иван А.
В Бурятии определили чемпионов по маунтинбайку
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