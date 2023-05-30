В Бурятии определили чемпионов по маунтинбайку

Спортсмены соревновались в индивидуальной велогонке с раздельного старта



28 мая на Богородском острове в Улан-Удэ прошёл чемпионат Бурятии по маунтинбайку в дисциплине «индивидуальная гонка с раздельного старта». СОренввоания собрали рекордное количество любителей велоспорта от 7 до 73 лет.



- Участники преодолели два круга по 5 км на пересечённой местности. Солнечная погода, боевой настрой, хорошая организация создали приятную, дружественную атмосферу в велосипедной тусовке и поспособствовали отличным спортивным результатам. Мероприятие закончилось чествованием победителей, а также розыгрышем призов, - сообщает федерация велосипедного спорта РБ.



Абсолютным победителем стал Максим Буряков, у женщин – Эржена Гармаева. Лучшим ветераном был признан Жаргал Махачкеев, у любителей – Олег Цыренов. Среди юниоров первенствовал Иван А.

