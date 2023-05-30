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В Бурятии определили чемпионов по маунтинбайку

В Бурятии определили чемпионов по маунтинбайку
Общество,  Фото:pixabay.com
Спортсмены соревновались в индивидуальной велогонке с раздельного старта

28 мая на Богородском острове в Улан-Удэ прошёл чемпионат Бурятии по маунтинбайку в дисциплине «индивидуальная гонка с раздельного старта». СОренввоания собрали рекордное количество любителей велоспорта от 7 до 73 лет.

- Участники преодолели два круга по 5 км на пересечённой местности. Солнечная погода, боевой настрой, хорошая организация создали приятную, дружественную атмосферу в велосипедной тусовке и поспособствовали отличным спортивным результатам. Мероприятие закончилось чествованием победителей, а также розыгрышем призов, - сообщает федерация велосипедного спорта РБ.

Абсолютным победителем стал Максим Буряков, у женщин – Эржена Гармаева. Лучшим ветераном был признан Жаргал Махачкеев, у любителей – Олег Цыренов. Среди юниоров первенствовал Иван А.
Бурятия чемпионат велоспорт маунтинбайк спорт

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