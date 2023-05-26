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В пригородном районе Бурятии изловили оставшихся без присмотра бычков

В пригородном районе Бурятии изловили оставшихся без присмотра бычков
Общество,  Фото:«Иволга-инфо.24/7»
Животных увезли на «штрафстоянку»

Во время специального рейда в пригородном Иволгинском районе отловили двух бычков, находившихся на свободном выпасе. Их доставили в пункт временного содержания, сообщается в группе «Иволга-инфо.24/7».


В управлении сельского хозяйства районной администрации напомнили: через муниципальное образование проходят сразу две федеральные трассы. А потому неконтролируемый выпас сельхозживотных на дорогах провоцирует дорожно-транспортные происшествия. С начала года в районе зафиксировали уже восемь ДТП со скотом, в ушедшем 2022-ом было 42. Потому за КРС должен присматривать пастух. 

На днях две коровы бродили по улицам в микрорайоне Заречный в Северобайкальске. Хозяев бурёнок уже вычислили и составили на них два протокола по статье 47.1 республиканского закона «Об административных правонарушениях» («Выгул домашних животных вне установленных мест»). Теперь обоим придётся выплатить штраф.

На жвачных, которые гуляют сам по себе, без присмотра хозяев, недавно обратили внимание в региональном отделении Народного фронта. Они оккупируют детские и мусорные площадки и раскурочивают там контейнеры с отходами. А ещё бесхозный скот бродит по городам и сёлам и провоцирует ДТП и нередко погибает из-за бесконтрольного выпаса – как, к примеру, произошло в апреле в Селенгинском районе. Тогда две коровы и бык отравились пестицидами. В Кяхте КРС – завсегдатай местных помоек, заявили общественники. В ряде районов республики по инициативе местных властей уже появились штрафстоянки для таких свободно разгуливающих бурёнок. Но их работа законом никак не регулируется.




животные Бык скот

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