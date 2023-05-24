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23 мая

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На севере Бурятии накажут владельцев коров, бродивших по улицам

На севере Бурятии накажут владельцев коров, бродивших по улицам
Общество,  Фото:из архива
Им придётся выложить штраф

В Северобайкальске привлекут к ответственности владельцев коров, оставленных без присмотра. Бурёнки находились на самовыгуле в микрорайоне Заречный, сообщается в группе «Северобайкальск-инфо.24/7».

Хозяев скота уже вычислили и составили на них два протокола по статье 47.1 республиканского закона «Об административных правонарушениях» («Выгул домашних животных вне установленных мест»). Теперь им придётся выплатить штраф.

Северобайкальцам напомнили: владельцы домашних животных несут за них персональную ответственность. Безнадзорную скотину отправляют на специальные «штрафстоянки». Если хозяин не найдётся, корову могут изъять и вернут только когда собственник возместит все расходы за её содержание.

На минувшей неделе в региональном отделении Народного фронта забили тревогу из-за бурёнок, которые гуляют сами по себе, без присмотра хозяев. Они оккупируют детские и мусорные площадки и раскурочивают там контейнеры с отходами.

Бесхозный скот бродит по городам и сёлам и провоцирует ДТП, заявили общественники. А ещё нередко погибает из-за бесконтрольного выпаса – как, к примеру, произошло в апреле в Селенгинском районе. Тогда две коровы и бык отравились пестицидами. А в Кяхте КРС – завсегдатай местных помоек.

Жители республики устали от такой бесхозяйственности. В Народном фронте задались вопросом, как заставить безответственных владельцев следить за своими животными. В Госдуме ещё в прошлом году приняли закон, согласно которому с сентября 2023-го весь домашний скот начнут маркировать в обязательном порядке. Но поможет ли решить проблему самовыгула – неизвестно, отмечают активисты.

В ряде районов Бурятии по инициативе местных властей тем временем появились штрафстоянки для таких свободно разгуливающих бурёнок. Но их работа законом никак не регулируется.

- Хозяин сам платят за содержание и транспортировку животного вместе со штрафом – около 15 тысяч рублей в сутки. Такие стоянки работают лишь в нескольких районах, – подчеркнули в Народном фронте.

Там считают, что требования к владельцам скота пора ужесточить. Общественники призывают обязать их нанимать пастухов либо легализовать и масштабировать опыт открытия штрафплощадок и придать им официальный статус. Они уже направили соответствующие предложения в Минсельхоз Бурятии.
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