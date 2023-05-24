Бурятия первой из регионов РФ заложила в Подмосковье аллею воинской славы

Церемонию благословил редкий для центра России орёл



23 мая в подмосковном парке «Патриот» заложили аллею воинской славы Бурятии. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов в соцсетях. По его словам, рябиновая аллея появилась прямо напротив главного храма Вооружённых сил России.

«Мы стали первым из регионов, кто удостоен такой чести, - отметил глава Бурятии. - Не будет нас, наши дети и внуки будут приезжать сюда и знать, что и здесь есть частичка малой Родины».

Цыденов подчеркнул, что «в славянской народной традиции и бурятских исконных верованиях ветви дерева – это связь поколений»:

«Не случайно мы сажаем новое дерево в память о тех периодах истории, которые мы не хотим забывать. Чтобы оно корнями врастало в землю и укреплялось».

В закладке аллеи приняли участие бойцы-военнослужащие, которые сейчас проходят лечение и реабилитацию после ранений, а также земляки-студенты, учащиеся московских вузов.

«Через несколько лет они вернутся в Бурятию и будут развивать наш регион. Главная наша сила в том, что мы вместе», - сообщил Алексей Цыденов.

В полпредстве Бурятии при президенте России добавили:

«Наш талантливый земляк, композитор и исполнитель Лудуб Очиров исполнил свою новую песню и сыграл на моринхуре. Наверное, это первый случай, когда в подмосковной Кубинке играл моринхур. Действие было просто завораживающее! Во время его игры над нами парил орёл. Учитывая, что орлы не такие частые гости в Подмосковье, мы решили, что получили благословение!».