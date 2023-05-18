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На «Легенды народов Прибайкалья» проведут фотоохоту

На «Легенды народов Прибайкалья» проведут фотоохоту
Общество,  Фото:pixabay.com
Конкурс состоится в Иркутской области

Фотоохота «Легенды народов Прибайкалья» состоится в Иркутской области. Её проведут в форме квеста. Приём заявок — до 4 июня. Конкурс пройдёт 9 июня в международный день друзей и объединит молодёжь разных национальностей.

Фотоохота «Легенды народов Прибайкалья» состоится одновременно в разных уголках региона. Местом сбора для команд станут дома культуры Иркутской области. В режиме онлайн игроки получат от организаторов творческие задания, которые нужно будет выполнить, следуя по маршруту своего населённого пункта. Для отчёта — фото с каждым загаданным объектом. Итогом квеста станут сюжетные фотографии, где участники инсценируют загаданные народные легенды. Завершится мероприятие интеллектуальным квизом «Культура и история народов Прибайкалья». Заявки на участие в квизе принимаются отдельно.

- Мы с командой придумали и запустили «Фотоохоту» в 2021 году. Тогда она смогла объединить около 200 человек из 16 населённых пунктов Иркутской области. Мы получили хороший отклик, поняли, что неожиданно для себя произвели фурор среди молодёжи, интересующейся историей родного края. Я представила проект на форуме молодёжи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Российский север». Там на конкурсе иркутская «Фотоохота» заняла призовое место, - рассказала Марина Кондакова, автор и организатор проекта, методист Иркутского областного дома народного творчества.

В жюри областного конкурса — фотографы, представители активной молодёжи и авторы масштабных проектов Иркутской области, а также медийные личности. Результаты двух игр огласят в этот же день во время онлайн-трансляции «Фотоохоты». Победителей ждут призы.

Узнать подробности и оставить заявку можно на сайте мероприятия, сообщает портал «Культура 38».

Возрастное ограничение: 16+.
Иркутская область конкурс фотоохота

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