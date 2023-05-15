На борьбу с вонью от очистных в Улан-Удэ бросили специальных микробов

Они помогают нейтрализовать неприятный запах



Жителям бурятской столицы рассказали, как сотрудники МУП «Водоканал» борются с «амбре» от иловых площадок правобережных и левобережных очистных сооружений, которые находятся в микрорайоне Стеклозавод и в пригородном селе Сотниково. В понедельник, 15 мая, их впервые после долгой зимы обработали специальными препаратами, которые используют уже несколько лет.



- Благодаря тесному сотрудничеству с одним из местных производителей микробиологических препаратов нам удаётся эффективно снижать выделение неприятных запахов, которые исходят от образуемых в процессе очистки осадков сточных вод, – пояснил начальник отдела экологии «Boдoкaнaла» Антон Иванов. – Главное преимущество такой обработки – простота, высокая эффективность и отсутствие какого-либо дополнительного негативного воздействия на окружающую среду.



Средство, которое разработало научно-производственное объединение из Бурятии – экологически чистое и полностью безопасно.



- В 2023 году у нас запланировано три обработки – весной, в середине лета и перед наступлением осенне-зимнего периода, – добавил Иванов. – Такой график поможет держать выделение неприятных запахов с очистных на минимальном уровне.



Сейчас в Улан-Удэ в разгаре реконструкция правобережных очистных сооружений. Там появится блок термической сушки осадков от стоков. Это позволит решить вопрос с неприятным запахом с иловых площадок, снизить нагрузку на окружающую среду и создать более благоприятные условия для жизни и здоровья улан-удэнцев, заявили на предприятии. А сами высушенные осадки можно будет использовать повторно – например, в качестве органических удобрений, почвогрунтов, рекультиватов или для изготовления топливных брикетов.

