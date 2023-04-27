Всего обследование прошёл 121 человек
В колонии-поселении № 3 в Улан-Удэ прошёл первый этап диспансеризации осуждённых. Осмотр проводили врачи городской поликлиники № 4.
- Осуждённые обследованы хирургом, урологом, офтальмологом, онкологом, эндокринологом и оториноларингологом. Также они прошли ультразвуковые диагностические исследования, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Всего специалисты проконсультировали и обследовали 121 осужденного. Пациентам дали необходимые рекомендации и назначили лечение.
Диспансеризация проводится, чтобы выявить на ранних стадиях сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.
В Улан-Удэ заключённые прошли диспансеризацию
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Все проекты получат денежную поддержку почти на 2 миллиона рублей
Оборудование поступило в БГСХА в рамках реализации программы «Приоритет 2030»
Ему назначили 200-тысячный штраф
Всего обследование прошёл 121 человек
В Минздраве предупредили, что заразившиеся им могут стать инвалидами и даже умереть
Однако имя счастливчика осталось неизвестным
На нём будут доставлять лесопожарное оборудование, ёмкости с водой и продукты в отдалённую местность
«На лыжах быстрее», - шутят местные жители
Мокрый снег сменится дождем
Главный санврач республики по этому поводу обратился к жителям
Правда, использовать оскорбительные слова и брань при этом запрещается
Составлен административный протокол
Животное отправили на специальную «штрафстоянку»
Пассажирам трамвая расскажут о том, какие заповедные места можно посетить в Бурятии
Местные жители заявили, что такое «в страшном сне не придумаешь»