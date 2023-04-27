В Улан-Удэ заключённые прошли диспансеризацию

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Всего обследование прошёл 121 человек



В колонии-поселении № 3 в Улан-Удэ прошёл первый этап диспансеризации осуждённых. Осмотр проводили врачи городской поликлиники № 4.



- Осуждённые обследованы хирургом, урологом, офтальмологом, онкологом, эндокринологом и оториноларингологом. Также они прошли ультразвуковые диагностические исследования, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



Всего специалисты проконсультировали и обследовали 121 осужденного. Пациентам дали необходимые рекомендации и назначили лечение.



Диспансеризация проводится, чтобы выявить на ранних стадиях сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.





