В Бурятии ветер до 24 м/с

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Местами выпадет снег



По данным Бурятского гидрометцентра, 26 апреля в республике облачно, днём по южной половине осадки в виде мокрого снега, местами сильные, по северной половине преимущественно без осадков.



Ветер северо-западный 6-11, утром и днём в отдельных районах 15-24 м/с. Температура днём +4,+9, местами +10,+15, по юго-западу и Прибайкалью при снеге -1,-6.



В Улан-Удэ днём мокрый снег. Ветер северо-западный 6-11, порывы до 15-20 м/с. Температура днём +7,+9.

