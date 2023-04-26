26 апреля

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В Бурятии ветер до 24 м/с

В Бурятии ветер до 24 м/с
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Местами выпадет снег

По данным Бурятского гидрометцентра, 26 апреля в республике облачно, днём по южной половине осадки в виде мокрого снега, местами сильные, по северной половине преимущественно без осадков.

Ветер северо-западный 6-11, утром и днём в отдельных районах 15-24 м/с. Температура днём +4,+9, местами +10,+15, по юго-западу и Прибайкалью при снеге -1,-6.

В Улан-Удэ днём мокрый снег. Ветер северо-западный 6-11, порывы до 15-20 м/с. Температура днём +7,+9.
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