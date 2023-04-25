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Большинство улан-удэнцев пока не готовы отказаться от налички

Большинство улан-удэнцев пока не готовы отказаться от налички
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Они предпочитают носить с собой монеты и купюры

Представители сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провели опрос и выяснили, что большинство – 70% – жителей бурятской столицы не готовы полностью отказаться от наличных денег. По их словам, «это независимость и неподочётность», к тому же нужно как-то рассчитываться, если, к примеру, вдруг отключили электричество.

А вот 18% опрошенных заявили, что согласны перейти на безналичный расчёт. В основном это улан-удэнцы моложе 34 лет (25%).
Среди наших земляков от 45-ти и старше тех, кто готов отказаться от купюр и монет, оказалось всего 14%.
деньги

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