Они предпочитают носить с собой монеты и купюры
Представители сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провели опрос и выяснили, что большинство – 70% – жителей бурятской столицы не готовы полностью отказаться от наличных денег. По их словам, «это независимость и неподочётность», к тому же нужно как-то рассчитываться, если, к примеру, вдруг отключили электричество.
А вот 18% опрошенных заявили, что согласны перейти на безналичный расчёт. В основном это улан-удэнцы моложе 34 лет (25%).
Среди наших земляков от 45-ти и старше тех, кто готов отказаться от купюр и монет, оказалось всего 14%.
Большинство улан-удэнцев пока не готовы отказаться от налички
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Зачем нужно иметь несколько адресов электронной почты?
Ребята сделали это вместо военнослужащих, уехавших на СВО
Они предпочитают носить с собой монеты и купюры
В республике усилят контроль за обстановкой в лесах
Бездомных фотографируют, снимают отпечатки пальцев, предлагают услуги центра «Шанс»
Решение приняли на съезде Буддийской традиционной Сангхи
Они фотографировались у зеркала и заметили в отражении чьи-то ноги и плечо
Это и называется единением
Очевидцы утверждают, что туда выбрасывают даже дохлых животных
Через несколько дней его выложат в открытом доступе
Добровольцам предоставляется жильё, униформа и питание
Победу одержал полицейский из Селенгинского района
Открыт набор учащихся 8-11 классов на летние образовательные программы проекта «Код будущего»
У каменного здания оказалось довольно скандальное прошлое
То, что у женщины были водительские права, выявила прокурорская проверка