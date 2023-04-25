Большинство улан-удэнцев пока не готовы отказаться от налички

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Они предпочитают носить с собой монеты и купюры



Представители сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провели опрос и выяснили, что большинство – 70% – жителей бурятской столицы не готовы полностью отказаться от наличных денег. По их словам, «это независимость и неподочётность», к тому же нужно как-то рассчитываться, если, к примеру, вдруг отключили электричество.



А вот 18% опрошенных заявили, что согласны перейти на безналичный расчёт. В основном это улан-удэнцы моложе 34 лет (25%).

Среди наших земляков от 45-ти и старше тех, кто готов отказаться от купюр и монет, оказалось всего 14%.

