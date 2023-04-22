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В Бурятию прилетели птицы из Африки, Китая и Индии: фоторепортаж

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Перелётные птицы отдыхают в Боргойском заказнике. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

Перелётные птицы, возвращающиеся домой с зимовки, отдыхают на Боргойских озёрах в Джидинском районе Бурятии. Эти озёра, что находятся в Боргойском заказнике, - крупнейшее в Евразии место отдыха перелётных птиц. По подсчётам, за только серых гусей здесь останавливается по несколько тысяч в сутки.

Пик миграционной активности пернатых в этих местах приходится как раз на конец апреля - первую декаду мая. На днях в Боргойском заказнике провели первый орнитологический экотур.

- Такой формат экологического туризма набирает популярность по всей России, в том числе на территории особо охраняемых природных территориях. Школьники, студенты, фотографы, СМИ и просто туристы - более 70 человек приехали в Джидинский район, - рассказали в БУ «Бурприрода».

Птицы как раз прилетели из Южной Африки, Китая, Индии. Некоторые останутся здесь, некоторые полетят после небольшой передышки далее на север.

- Уникальность Боргойского заказника в том, что здесь фиксируется высокая концентрация птиц на площадь. Одномоментно здесь можно наблюдать до 300 видов разнообразных птиц, в том числе, редкие и краснокнижные виды. Это гусь сухонос, серый и горный гусь, морянка, белоглазый нырок, бесаковидный веретенник и другие, - отмечает зоолог-орнитолог, кандидат биологических наук, доцент БГУ Евгения Бадмаева.

До Боргойского заказника долетают краснокнижные кулики шилоклювки. Это их самая крайняя северная точка колонии. Специалисты наблюдали здесь до 40-45 гнезд этого уязвимого вида. К сожалению, большая часть колоний погибает, поэтому вид занесён в Красную книгу России. В период пролёта можно увидеть одномоментно 500-600 этих птиц именно в Боргойском заказнике.

Кстати, недавно в заказнике появилась смотровая площадка для наблюдения за птицами.

С начала периода миграции птиц БУ «Бурприрода» ведёт усиленную охрану заказника, тут постоянно дежурят инспекторы.

птицы заказники

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