В Бурятии стартовал межвузовский турнир по мини-футболу

В соревнованиях принимает участие 5 команд



27 марта в Бурятии стартовал республиканский этап общероссийского проекта «Мини-футбол в вузы-2023». Участие в нём принимают 3 мужские команды (БГУ, ВСГУТУ и БГСХА) и 2 женские команды (БГУ и ВСГУТУ). Об этом сообщает федерация футбола РБ.



Кроме этого, в республике закончилось первенство по мини-футболу среди команд сельских районов в возрастной категории 2011-2012 годов. Победителями стала команда из Саган-Нура (Мухоршибирский район). Второе место у «Юности» из Кижингинского района. Третье место заняла «Уда» из Хоринского района.



Индивидуальные призы получили: «Лучший вратарь» - Дугар Д. («Саган-Нур»), «Лучший защитник» - Станислав И. («Уда»), «Лучший нападающий» - Радна Ц. («Юность»), «Лучший игрок» - Александр М.(«Саган-Нур»).



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