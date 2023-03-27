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Первая за год двойня родилась в северном районе Бурятии

Первая за год двойня родилась в северном районе Бурятии
Общество,  Фото:pixabay.com
Мальчики появились на свет в первый день весны 

В Муйском районном секторе ЗАГС зарегистрировали первую в районе двойню в новом 2023 году. Это мальчики, родившиеся в первый день весны, 1 марта. Их назвали Артём и Алексей.

В этот же день в Закаменском районе появились на свет братья, которым родители дали имена Золто и Зоригто. Супругам в торжественной обстановке вручили первые документы малышей – свидетельства о рождении и пожелали им здоровья.


дети ЗАГС

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