Первая за год двойня родилась в северном районе Бурятии

Мальчики появились на свет в первый день весны
В Муйском районном секторе ЗАГС зарегистрировали первую в районе двойню в новом 2023 году. Это мальчики, родившиеся в первый день весны, 1 марта. Их назвали Артём и Алексей.
В этот же день в Закаменском районе появились на свет братья, которым родители дали имена
Золто и Зоригто. Супругам в торжественной обстановке вручили первые документы малышей – свидетельства о рождении и пожелали им здоровья.
Лучших отметили наградами
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Песок и мусор вывозят с дорог на самосвалах
Мальчики появились на свет в первый день весны
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