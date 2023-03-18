Мальчики появились на свет в первый день весны
На днях в Закаменском райотделе ЗАГС зарегистрировали очередную двойню – уже третью в районе с начала 2023 года. Двое мальчиков родились в первый день весны – 1 марта.
Родители назвали сыновей Золто и Зоригто. Супругам в торжественной обстановке вручили первые документы малышей – свидетельства о рождении и пожелали им здоровья, сообщается в группе «Закамна-инфо.24/7».
В Закаменском районе Бурятии родилась третья двойня с начала года
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