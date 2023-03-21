В Улан-Удэ началось масштабное переустройство сетей из-за третьего моста через Уду

Чиновники пообещали разгрузить движение на вставших в пробках улицах
В этом самом месте организуют круговое движение, предусмотренное проектом. Схема движения автобусов, следующих по маршрутам № 17, 134, 135, 77 и 82, изменилась на три с половиной месяца. Первые три (№ 17, 134 и 135) теперь следуют через улицы Сахьяновой, Терешковой и Бабушкина, а № 77 и 82 объезжают закрытый участок через внутриквартальные проезды.
Без пробок в итоге не обошлось – заторы образовались на Терешковой. Недовольство по этому поводу улан-удэнцы высказывают в соцсетях.
Как выяснилось, инженерные коммуникации на Трубачеева попадают в границы будущей круговой развязки. Сейчас специалисты прозванивают и шурфят землю для определения местоположения сетей, которое может и не совпадать со схемой, и аккуратно снимают слои грунта, чтобы не повредить их. Параллельно на пересечении трёх улиц устанавливают временные опоры.
В первую очередь перенесут линии электропередачи и связи, чтобы люди не остались без света и Интернета. Работы по переустройству ведутся совместно с собственниками сетей – мобильными операторами, провайдерами, энергетиками и ресурсоснабжающими организациями. Рабочие делают всё по графику, заявил зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.
- Коммуникаций достаточно много, но мы ставим задачу до 1 июля выполнить все работы по выносу теплотрассы и электросетей и по переустройству трамвайных путей. Понимая сложившуюся в городе ситуацию с пробками, ещё раз посмотрим проект производства работ и, если будет возможность, откроем цикличное движение. Но полностью от заторов это не избавит, – подчеркнул зампред.
Улан-удэнцев в очередной раз призвали набраться терпения и с пониманием отнестись к временным неудобствам.
- Мы строим не просто мост, а транспортный переход с двумя путепроводами, тоннелем и пешеходным переходом, – добавил Луковников.