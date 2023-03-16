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Бурятский фестиваль «Посольский пирог» выиграл всероссийский конкурс

Бурятский фестиваль «Посольский пирог» выиграл всероссийский конкурс
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Фестиваль в Посольске завоевал первое место в номинации «Гастрономический туризм»

Во всероссийском конкурсе «Туристический код моего города, посёлка, района – PRO-туризм» победителем в номинации «Гастрономический туризм» стал фестиваль «Посольский пирог», проходящий в Кабанском районе Бурятии.

Первый заочный этап конкурса проводился с 1 ноября 2022 года по 11 февраля 2023-го. Презентации проектов прошли 13 марта в Москве, а 14 марта победителей наградили на выставке «Интурмаркет».

- От Бурятии победителями в номинации «Гастрономический туризм», с представлением фестиваля «Посольский пирог» стали представительницы села Посольск Кабанского района Татьяна Попова и Светлана Осетрова. Жюри отметило дизайн Владимира Черепанова, авторский текст журналиста Доры Хамагановой, мастерство видеографа Никиты Буланова, которые помогли при создании презентации проекта, - сообщил Туристский информационный центр «Байкал».

Фестиваль «Посольский пирог» впервые прошёл в августе 2022 года в селе Посольское на берегу Байкала. Изюминка фестиваля - конкурс кулинарного мастерства на «Самый большой рыбный пирог». В праздничной программе фестиваля были ярмарки, фотозоны, гастрономические конкурсы, выступление творческих коллективов.

В 2021 году село Посольское вошло в перечень самых красивых деревень России. Оно известно своими кулинарными традициями и рецептами приготовления продукции из рыбы, в частности, традиционных пирогов. 
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