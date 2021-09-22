Село Посольское – одно из самых красивых сёл России

Торжественная инаугурация села Посольское в ассоциацию самых красивых деревень и городков России состоялась 21 сентября.Президент ассоциации Александр Мерзлов, глава Кабанского района Бурятии Алексей Сокольников и глава Посольского поселения Светлана Осетрова подписали соглашение – хартию о сотрудничестве. В рамках инаугурации состоялось открытие знака «Самая красивая деревня России» при въезде в село Посольское.Ассоциация объединяет сельские населённые пункты, обладающие выдающимся историко-культурным и природным наследием. На сегодняшний день лишь 31 населённый пункт в России имеет статус самых красивых деревень и городков России.Для местных жителей вступление в ассоциацию большое и важное событие. Статус самого красивого села повышает туристическую привлекательность и даёт возможность развиваться. Сельский туризм – одно из приоритетных направлений развития сферы гостеприимства Республики Бурятия. И участие в проекте самых красивых деревень и городков способствует продвижению активных поселений, стимулированию их социально-экономического роста и культурному обогащению. Об этом сообщает администрация Кабанского района.Село стоит на самом берегу Байкала, от крайних его домов до кромки воды местами не более 100 м. Другая сторона села опирается на залив Посольский сор и Большую Речку, в которую заходит на нерест самая крупная на Байкале посольская популяция омуля. Датой основания села и Посольского монастыря считается 1653 г. Более 350 лет назад здесь был убит царский посол Ерофей Заболоцкий с сыном и семью казаками. Мыс был назван Посольским, а впоследствии и село получило это название.На возвышении, словно маяк, в основании села стоит Спасо-Преображенский монастырь, построенный в 1681 году в память о тех далёких событиях. Через Посольское пролегал водный путь из Прибайкалья в Верхнеудинск, Кяхту и восточные страны. Удобное расположение, наличие хорошо защищённого укрытия для отстоя и починки судов послужили тому, что на долгие десятилетия село Посольское стало важнейшим политическим, деловым и торговым центром.