Село Посольское – одно из самых красивых сёл России

Населённый пункт в Кабанском районе Бурятии получил статус «Самой красивой деревни России»
Торжественная инаугурация села Посольское в ассоциацию самых красивых деревень и городков России состоялась 21 сентября.
Президент ассоциации Александр Мерзлов, глава Кабанского района Бурятии Алексей Сокольников и глава Посольского поселения Светлана Осетрова подписали соглашение – хартию о сотрудничестве. В рамках инаугурации состоялось открытие знака «Самая красивая деревня России» при въезде в село Посольское.
Ассоциация объединяет сельские населённые пункты, обладающие выдающимся историко-культурным и природным наследием. На сегодняшний день лишь 31 населённый пункт в России имеет статус самых красивых деревень и городков России.
Для местных жителей вступление в ассоциацию большое и важное событие. Статус самого красивого села повышает туристическую привлекательность и даёт возможность развиваться. Сельский туризм – одно из приоритетных направлений развития сферы гостеприимства Республики Бурятия. И участие в проекте самых красивых деревень и городков способствует продвижению активных поселений, стимулированию их социально-экономического роста и культурному обогащению. Об этом сообщает администрация Кабанского района.
Справка
Село стоит на самом берегу Байкала, от крайних его домов до кромки воды местами не более 100 м. Другая сторона села опирается на залив Посольский сор и Большую Речку, в которую заходит на нерест самая крупная на Байкале посольская популяция омуля. Датой основания села и Посольского монастыря считается 1653 г. Более 350 лет назад здесь был убит царский посол Ерофей Заболоцкий с сыном и семью казаками. Мыс был назван Посольским, а впоследствии и село получило это название.
На возвышении, словно маяк, в основании села стоит Спасо-Преображенский монастырь, построенный в 1681 году в память о тех далёких событиях. Через Посольское пролегал водный путь из Прибайкалья в Верхнеудинск, Кяхту и восточные страны. Удобное расположение, наличие хорошо защищённого укрытия для отстоя и починки судов послужили тому, что на долгие десятилетия село Посольское стало важнейшим политическим, деловым и торговым центром.
Село Посольское – одно из самых красивых сёл России
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Населённый пункт в Кабанском районе Бурятии получил статус «Самой красивой деревни России»
Забег запланирован на февраль-март 2022 года
Иркутянка обратилась к медицинским работникам: «Вы - лучшая медицинская команда»
Сергей Левицкий посвятил трогательный пост своему ребёнку
Авиамаршрут должен быть интересен туристам
Непогоду принесёт выход южного циклона
Дети и сотрудники авиалесоохраны убрались в живописном месте
Главный санврач Бурятии обратился к жителям в связи с ростом заболеваемости
Воду из частных скважин пить не рекомендуется
В каждом из пяти жилых блоков будет проживать по 30 человек
Во время уборки собрали почти 30 мешков мусора
Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин
Жалоб пока не было
Это маршруты под номерами 7 и 8
Военные из Бурятии прибыли в Монголию на учение «Селенга-2021»