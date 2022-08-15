В Бурятии выбрали самый большой и самый вкусный пироги

Общество, Фото: пресс-служба минтуризма РБ

На берегу Байкала провели «Праздник пирога»



13 августа в Кабанском районе Бурятии состоялся фестиваль «Праздник пирога: Посольский пирог». Праздник прошёл на площади Посольского Спасо-Преображенского монастыря.



В конкурсе на самый большой и самый вкусный пироги приняли участие жители разных сёл. Каждый участник представил пирог по своему традиционному рецепту. Некоторые рецепты передавались из поколения в поколение на протяжении 200 лет.



По итогам конкурса на самый вкусный пирог побудителем стало сельское поселение «Колесовское». Второе место с разницей в один балл заняли хозяева фестиваля – сельское поселение «Посольское». Третье место было присуждено региональному отделению общероссийской организации ветеранов уголовно-исполнительной системы по Республике Бурятия.



В конкурсе «Самый длинный пирог» победителем стала местная жительница Антонина Суворова.



В гастрономическом празднике приняло участие более 2 тысяч человек. Гости фестиваля имели возможность попробовать на вкус пироги, посмотреть выступления творческих коллективов и приобрести памятные сувениры. Об этом сообщает пресс-служба министерства туризма РБ.

