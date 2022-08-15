На берегу Байкала провели «Праздник пирога»
13 августа в Кабанском районе Бурятии состоялся фестиваль «Праздник пирога: Посольский пирог». Праздник прошёл на площади Посольского Спасо-Преображенского монастыря.
В конкурсе на самый большой и самый вкусный пироги приняли участие жители разных сёл. Каждый участник представил пирог по своему традиционному рецепту. Некоторые рецепты передавались из поколения в поколение на протяжении 200 лет.
По итогам конкурса на самый вкусный пирог побудителем стало сельское поселение «Колесовское». Второе место с разницей в один балл заняли хозяева фестиваля – сельское поселение «Посольское». Третье место было присуждено региональному отделению общероссийской организации ветеранов уголовно-исполнительной системы по Республике Бурятия.
В конкурсе «Самый длинный пирог» победителем стала местная жительница Антонина Суворова.
В гастрономическом празднике приняло участие более 2 тысяч человек. Гости фестиваля имели возможность попробовать на вкус пироги, посмотреть выступления творческих коллективов и приобрести памятные сувениры. Об этом сообщает пресс-служба министерства туризма РБ.
В Бурятии выбрали самый большой и самый вкусный пироги
Общество, Фото:
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