Бурятия примет Байкальский историко-музейный форум

В рамках форума будут проведены конференция, секции, круглые столы и семинары
В Бурятии с 11 по 13 октября состоится Байкальский историко-музейный форум. Мероприятие проводится в рамках празднования столетия со дня образования музея истории Бурятии имени М.Н. Хангалова.
К участию в работе форума приглашаются сотрудники музеев, архивов, библиотек, образовательных и научных учреждений, представители органов управления, бизнеса и все те, кто заинтересован в развитии музеев и партнёрстве с ними.
В рамках форума будут проведены:
1. Международная научно-практическая конференция «Музей и общество: современные модели интеграции. Хангаловские чтения-4».
2. Пленарное и секционные заседания (в том числе секция для молодых исследователей – бакалавры, магистранты, аспиранты).
3. Круглые столы и семинары по актуальным вопросам музейной деятельности.
4. Экскурсионная программа, участие в торжественных мероприятиях.
Для участия в работе форума предлагаются следующие тематические направления: «Музеи и сохранение историко-культурного наследия», «Музеи в сфере государственной культурной политики», «Музеи и научное сообщество: перспективы сотрудничества», «Информационно-культурный потенциал музеев: взаимодействие со школами и вузами», «Межмузейное и социальное партнёрство», «Экспозиция в системе музейной коммуникации: новые подходы», «Инновационные социокультурные проекты в музеях: от замысла к реализации», «Ресурсы музеев в программах развития культурного туризма», «Тенденции развития музейных информационных технологий», «Изучение истории Бурятии: проблемы и перспективы», «Буддийские коллекции в музеях РФ».
Форма участия может быть очной (офлайн, онлайн) или заочной (публикация статьи). Официальными языками форума будут русский и английский.
Оргкомитет планирует издание материалов конференции до начала её работы. Публикация бесплатная. Сборнику будет присвоен номер ISBN. Материалы будут размещены в национальной библиографической базе данных научного цитирования РИНЦ (Российский индекс научного цитирования.
Для участия в форуме необходимо в срок до 20 марта прислать заявку в адрес оргкомитета на электронную почту: [email protected] До 1 мая – материалы для публикации. В теме письма указать «Музейный форум2023». После указанного срока статьи к публикации не принимаются.
Информация о конференции и новости о подготовке к конференции будут размещаться на сайте национального музея РБ, сообщает его пресс-служба.
Возрастное ограничение: 18+.
Бурятия примет Байкальский историко-музейный форум
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