Министр обороны России вручил медали волонтёрам Бурятии

Общество, Фото: телеграм-канала Алексея Цыденова

Они работают на волонтёрских базах в Джанкое и Крымске



Министр обороны России Сергей Шойгу вручил медали «Участнику специальной военной операции» волонтёрам Бурятии, сообщил в своём Telegram-канале глава республики Алексей Цыденов.



Медалей были удостоены Юлия Бородина, Долгор Гончикдоржиева, Владимир Жамсаранов, Наталья Коробенкова, Элеонора Проскурина, Ольга Собашникова. Они работали и продолжают работать в волонтерских базах в Джанкое и Крымске.



По словам главы, на сегодняшний день порядка 80 волонтёров работают на освобождённых территориях.



- Их помощь невозможно переоценить – в трудное время они остаются рядом, посвящают своё время, свои силы нашим воинам. Я считаю, что эти медали - это награда для всех неравнодушных жителей Бурятии, которые помогают военнослужащим и их семьям! – написал Алексей Цыденов.







