В Иркутске развернётся фестиваль «Байкальские струны»

Его участниками станут более 200 исполнителей



ХI всероссийский музыкальный фестиваль «Байкальские струны» пройдёт в концертном зале Иркутской областной филармонии c 21 по 24 марта. В нём примут участие более 200 музыкантов. Фестиваль призван возродить интерес к народному инструментальному творчеству и достижениям российских виртуозов.



– В этом году в дни проведения фестиваля состоится очередной всероссийский конкурс молодых исполнителей на народных инструментах «Кубок Байкала», который поддерживает Министерство культуры России. Более 150 юных музыкантов будут бороться за победу в номинациях «Баян», «Аккордеон», «Домра», «Балалайка», «Гитара», «Национальные струнные инструменты». Также во время фестиваля на сцене Иркутской филармонии состоится совместное музицирование опытных и начинающих исполнителей, - отметила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.



Президентом фестиваля является выдающийся российский балалаечник, профессор, заведующий кафедрой струнных народных инструментов Российской академии музыки им. Гнесиных Андрей Горбачёв. Он примет участие в открытии «Байкальских струн» 21 марта в Иркутской областной филармонии (6+). В сопровождении Иркутского филармонического русского оркестра под управлением Василия Моисеенко выступят члены жюри конкурса «Кубок Байкала». В концертной программе прозвучат произведения Чайковского, Цыганкова, Нижника, Бажилина, Чен Гана, Гридина.



– Особенностью этого фестиваля, который мы проводим в год педагога и наставника, станет встреча именитых лауреатов международных конкурсов, профессоров разных консерваторий, известных исполнителей на народных инструментах, дирижёров и делающих первые шаги в своей профессиональной карьере музыкантов, – подчеркнула директор Иркутской областной филармонии Ирина Касьянова.



22 марта в рамках фестиваля «Байкальские струны» выступит ансамбль русских народных инструментов им. Н. Будашкина из Читы (6+). На закрытии фестиваля 24 марта состоится гала-концерт лауреатов VI всероссийского конкурса молодых исполнителей на народных инструментах «Кубок Байкала» (6+). Юные музыканты продемонстрируют своё мастерство. Они выступят совместно с Иркутским филармоническим русским оркестром. Украшением вечера станет традиционный Байкальский унисон балалаек во главе с лауреатом всероссийских и международных конкурсов Андреем Горбачёвым. В программе запланированы Диттель, Городовская, Бызов, Андреев и другие.



Возрастное ограничение: 6+.

