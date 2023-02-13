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В Кяхте проходит выставка холодного и огнестрельного оружия

В Кяхте проходит выставка холодного и огнестрельного оружия
Общество,  Фото:Кяхтинский краеведческий музей им. ак. В.А. Обручева
Одним из самых уникальных предметов выставки стал японский меч Вакидзаси

Жители и гости Кяхта могут посетить выставку холодного и огнестрельного оружия «Оружие в веках». Она проходит в Кяхтинском краеведческом музее.



- На выставке представлены шпаги, мечи и сабли, которые стали свидетелями не просто веков, но и целых эпох. Каждый предмет расскажет о своей красоте и позволит окунуться в изящество как холодного, так и огнестрельного оружия. Ударно-кремневые пистолеты Тульского производства блеснут своей мощью. Одним из самых уникальных предметов выставки стал меч Вакидзаси из Японии XIX века. Ножны и рукоятка выполнены из слоновой кости, - рассказали организаторы.

С этими уникальными предметами можно ознакомиться в выставочном зале Кяхтинского краеведческого музея по адресу: город Кяхта, ул. Ленина д.49.


Возрастное ограничение 6+ 
выставка оружие

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