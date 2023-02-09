Реки на севере Бурятии промёрзли до самого дна

В республике продолжается ледостав







- Средние декадные уровни воды превысили многолетние значения: на Верхней Ангаре – на 17-39 см, на Чикое – на 31-41, на Витиме – на 5 см. Ниже многолетних значений были уровень Уды (на 39-71 см) и Баргузина (на 6-29), – отметили в Бурятском гидрометцетре.



По прогнозам синоптиков, нарастание толщины льда на водоёмах продолжится. На отдельных участках возможно образование наледей.



В Бурятском гидрометцентре рассказали о гидрологической обстановке на водоёмах республики. Она остаётся спокойной. На реках, по последним данным спутникового мониторинга, сейчас наблюдается ледостав, а отдельные их участки в северных районах промёрзли до самого дна.Толщина льда колеблется от 13 до 114 сантиметров с нарастанием на 1-14 см в третьей декаде (с 21 по 31) января. К концу второго зимнего месяца на Селенге она достигла 33-90 см, на Уде – 80-95, на реке Чикой – 90-98, на Баргузине – 60-108, на Верхней Ангаре – 62-72, а на Джиде – 86 см.