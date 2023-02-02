В Бурятии появились детские билеты на «Голос кочевников»

Они обойдутся в 500 рублей, а дошкольников пустят на фестиваль бесплатно
На днях в Бурятии стартовала продажа
билетов на фестиваль мировой этномузыки «Голос кочевников» (возрастное ограничение – 0+
). Приобрести их до 1 марта можно по самим низким ценам: за 777 рублей – на первый день мероприятия (14 июля) и за 999 – на второй (15 июля).
Скучать на фестивале не придётся и маленьким жителям республики.
- И малыши, и дети постарше любят «Голос кочевников» не меньше родителей. Им нравятся игровые локации, множество красивых, нарядных людей, лошади и верблюды в живом уголке «Степного кочевника» и, конечно, музыка и танцы, – рассказали организаторы.
Детские билеты тоже уже появились в продаже. Их стоимость – 500 рублей на один день фестиваля для ребятишек не старше 13 лет. А для тех, кому шесть и меньше, вход на «Голос» сделали бесплатным.
Купить билеты можно в кассе Бурятской государственной филармонии на улице Каландаришвили, 23 (1 этаж), в том числе – по «Пушкинской карте». Если вы берёте их для детей, нужно предъявить свидетельства о рождении.
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