В Бурятии появились детские билеты на «Голос кочевников»

Они обойдутся в 500 рублей, а дошкольников пустят на фестиваль бесплатно







Скучать на фестивале не придётся и маленьким жителям республики.



- И малыши, и дети постарше любят «Голос кочевников» не меньше родителей. Им нравятся игровые локации, множество красивых, нарядных людей, лошади и верблюды в живом уголке «Степного кочевника» и, конечно, музыка и танцы, – рассказали организаторы.



Детские билеты тоже уже появились в продаже. Их стоимость – 500 рублей на один день фестиваля для ребятишек не старше 13 лет. А для тех, кому шесть и меньше, вход на «Голос» сделали бесплатным.



Купить билеты можно в кассе Бурятской государственной филармонии на улице Каландаришвили, 23 (1 этаж), в том числе – по «Пушкинской карте». Если вы берёте их для детей, нужно предъявить свидетельства о рождении.