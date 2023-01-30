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В Бурятии стартовала продажа билетов на «Голос кочевников»

В Бурятии стартовала продажа билетов на «Голос кочевников»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Приобрести их уже сейчас можно по «Пушкинской карте»

В Бурятии началась продажа билетов на фестиваль «Голос кочевников», который состоится в середине июля. До 1 марта их можно приобрести по стартовым, самим низким ценам: за 777 рублей – на первый день мероприятия (14 июля) и за 999 – на второй (15 июля).

Билеты доступны и обладателям  «Пушкинской карты». Купить их можно в кассе Бурятской государственной филармонии. Сниженные цены будут действовать ещё месяц, до 1 марта.

- Нас ждёт много музыки, отдых в живописном месте и, конечно, незабываемые впечатления на целый год, – отмечают организаторы.

Из-за пандемии коронавируса фестиваль мировой этномузыки отменяли два года подряд – в 2020 и 2021. Летом 2022-го он, наконец, состоялся. Хедлайнером «Голоса» стала известная российская рок-группа «Танцы минус», которой не удалось приехать на мероприятие в 2021-ом из-за ковидных ограничений. А ещё на главном open-air республики выступил наш земляк – рэпер и продюсер Everthe8 (Тимур Бубеев).
  
Возрастное ограничение – 0+

Голос кочевников фестиваль

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