В Бурятии стартовала продажа билетов на «Голос кочевников»

Приобрести их уже сейчас можно по «Пушкинской карте»
В Бурятии началась продажа билетов на фестиваль «Голос кочевников», который состоится
в середине июля. До 1 марта их можно приобрести по стартовым, самим низким ценам: за 777 рублей – на первый день мероприятия (14 июля) и за 999 – на второй (15 июля).
Билеты доступны и обладателям «Пушкинской карты». Купить их можно в кассе Бурятской государственной филармонии. Сниженные цены будут действовать ещё месяц, до 1 марта.
- Нас ждёт много музыки, отдых в живописном месте и, конечно, незабываемые впечатления на целый год, – отмечают организаторы.
Из-за пандемии коронавируса фестиваль мировой этномузыки отменяли два года подряд – в 2020 и 2021. Летом 2022-го он, наконец, состоялся. Хедлайнером «Голоса» стала известная российская рок-группа «Танцы минус», которой не удалось приехать на мероприятие в 2021-ом из-за ковидных ограничений. А ещё на главном open-air республики выступил наш земляк – рэпер и продюсер Everthe8 (Тимур Бубеев).
Возрастное ограничение – 0+
Приобрести их уже сейчас можно по «Пушкинской карте»
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