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Суровые морозы отпустят Бурятию

Суровые морозы отпустят Бурятию
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике обещают потепление

В Бурятии в ближайшие три дня сохранится умеренно морозная погода. По ночам уже ожидаются не столь крепкие морозы, которые держались в последнее время. А днём кое-где установится практически весенняя погода: местами до -2,-7.

По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 27 января, по республике облачно с прояснением, местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного. Ветер западный 5-10, в отдельных районах до 15 м/с, позёмка. Температура ночью -25,-30, местами -32,-37, по Прибайкалью и югу при снеге -16,-21, днём -15,-20, местами до -8,-13, по крайнему северу и местами центру -23,-28.

В субботу, 28 января, облачно, небольшой, местами умеренный снег. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-18, ночью по Окинскому району до 22 м/с, позёмка, метели. Температура ночью -20,-25, местами -11,-16, по северу до -28,-33, днём -8,-13, местами до -2,-7, по северу -17,-22.

В воскресенье, 29 января, переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер переменный 5-10, в отдельных районах до 15 м/с, позёмка. Температура ночью -19,-24, местами -29,-34, по Прибайкалью при снеге -13,-18, днём -10,-15, местами -19,-24, по Прибайкалью до -5.
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