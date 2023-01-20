Портреты, написанные Солбоном Лыгденовым, представили в Москве

В Москве проходит выставка о героях военной операции на Украине «Герои Z.O.V.»
В Московском доме национальностей открылась выставка художественных работ «Герои Z.O.V.», посвящённая российским военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Здесь представлены портреты Героев России со всех уголков страны. Также есть портреты Героев из Бурятии - Балдана Цыдыпова, Виталия Сукуева, Дениса Шишова, Максима Концова.
Портреты военнослужащих и добровольцев выполнены углем и карандашом на бумаге по мотивам фотографий.
Экспозицию выставки органично дополнили графические портреты, созданные бурятским художником и кинорежиссёром Солбоном Лыгденовым
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Выставку можно посетить по адресу: Москва, улица Новая Басманная, 4, стр. 1 до 27 января.
Возрастное ограничение 0+
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В Москве проходит выставка о героях военной операции на Украине «Герои Z.O.V.»
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