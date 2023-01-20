20 января

19 января

Популярное

Портреты, написанные Солбоном Лыгденовым, представили в Москве

Портреты, написанные Солбоном Лыгденовым, представили в Москве
Общество,  Фото:Солбон Лыгденов
В Москве проходит выставка о героях военной операции на Украине «Герои Z.O.V.»

В Московском доме национальностей открылась выставка художественных работ «Герои Z.O.V.», посвящённая российским военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Здесь представлены портреты Героев России со всех уголков страны. Также есть портреты Героев из Бурятии - Балдана Цыдыпова, Виталия Сукуева, Дениса Шишова, Максима Концова.

Портреты военнослужащих и добровольцев выполнены углем и карандашом на бумаге по мотивам фотографий.

Экспозицию выставки органично дополнили графические портреты, созданные бурятским художником и кинорежиссёром Солбоном Лыгденовым.

Выставку можно посетить по адресу: Москва, улица Новая Басманная, 4, стр. 1 до 27 января.


Возрастное ограничение 0+
выставка военнослужащие

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Забайкальские лучники завоевали медали на Кубке России
Забайкальские лучники завоевали медали на Кубке России
Общество, 20.01.2023
Соревнования среди лиц с ПОДА проходили в Орле
Полицейские Бурятии встретились с будущими кинологами и ветеринарами
Полицейские Бурятии встретились с будущими кинологами и ветеринарами
Общество, 20.01.2023
Ребятам рассказали о профессии и провели спортивную эстафету
Портреты, написанные Солбоном Лыгденовым, представили в Москве
Портреты, написанные Солбоном Лыгденовым, представили в Москве
Общество, 20.01.2023
В Москве проходит выставка о героях военной операции на Украине «Герои Z.O.V.»
Молодёжь Улан-Удэ приглашают побороться за премию в 30 тысяч
Молодёжь Улан-Удэ приглашают побороться за премию в 30 тысяч
Общество, 20.01.2023
Приём заявок на конкурс начнётся с 23 января
В Монголии за шпионаж задержали известную поэтессу
В Монголии за шпионаж задержали известную поэтессу
Общество, 20.01.2023
Ей грозит до 15-ти лет лишения свободы
В Иркутске проходит крупнейший робототехнический фестиваль в Сибири
В Иркутске проходит крупнейший робототехнический фестиваль в Сибири
Общество, 20.01.2023
Он собрал в этом году рекордные 700 участников
В Улан-Удэ за день переловили полтора десятка бездомных собак
В Улан-Удэ за день переловили полтора десятка бездомных собак
Общество, 20.01.2023
Горожан просят не подкармливать бродячих животных
В Улан-Удэ бесследно исчезают маршрутки
В Улан-Удэ бесследно исчезают маршрутки
Общество, 20.01.2023
Общественники связали это с подорожанием проезда
МегаФон на треть увеличил ёмкость сети за счёт рефарминга
МегаФон на треть увеличил ёмкость сети за счёт рефарминга
Общество, 20.01.2023
Нагрузка на сети операторов постоянно растёт
Улан-удэнки стали чаще сталкиваться с харассментом на работе
Улан-удэнки стали чаще сталкиваться с харассментом на работе
Общество, 20.01.2023
Руки распускают и их коллеги, и начальство


Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^