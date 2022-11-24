Известный режиссёр из Бурятии рисует Героев России для выставки в Минобороны

Бурятский режиссёр Солбон Лыгденов рисует военнослужащих, в том числе тех, которые принимали участие в объявленной на Украине спецоперации. Свои работы она выкладывает на личной страничке во «ВКонтакте».
Лыгденов уже запечатлел Максима Концова, Балдана Цыдыпова, Дениса Шишова и Дмитрия Фаршинева – все они получили звание Героя России (Максим и Дмитрий уже посмертно). Создал он и портрет молодого матроса Алдара Цыденжапова, который ценой своей жизни спас 300 человек. Он погиб 12 лет назад –24 сентября 2010 года.
Среди последних работ режиссёра - изображения наших земляков, погибших на СВО: полковника Виталия Сукуева и Ивана Агафонова из Баунтовского района, которого похоронили в августе. Прощание с ним состоялось в здании лукодрома в Улан-Удэ. За пару недель до этого о подвиге нашего земляка рассказали в Минобороны России.
Солбон Лыгденов пояснил «Байкал-Daily», что сначала изображал именно Героев РФ.
- Я рисую портреты для выставки, которая будет в Минобороны России. Это станковая графика – бумага, карандаш, – отметил он.
Кстати, режиссёр учился на художественно-графическом отделении в Улан-Удэнском педагогическом училище. Когда именно состоится выставка, где представят его работы, пока неизвестно.