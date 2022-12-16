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В Улан-Удэ покажут выставку графических портретов Солбона Лыгденова

В Улан-Удэ покажут выставку графических портретов Солбона Лыгденова
Общество,  Фото:пресс-служба нацмузея РБ
На ней будут представлены портреты героев Великой Отечественной войны из Бурятии

С 22 декабря в Улан-Удэ начинает работу выставка графических портретов, созданных Солбоном Лыгденовым. Посетителям художественного музея имени Ц.С. Сампилова представят портреты земляков, удостоившихся звания Героя Советского Союза, а также полных кавалеров ордена Славы. Всего будет показано 38 портретов.

Работа над альбомом про героев Великой Отечественной войны была начата в 2021 году. Многие портреты реконструировались, многие восстанавливались с фото очень плохого качества. Художнику помогала целая группа единомышленников: идея проекта принадлежит Бато Гонгаеву, главному специалисту туристского информационного центра «Байкал», историческими консультантами стали доктор исторических наук Елизавета Палхаева и доктор исторических наук, доцент Татьяна Паликова.

Напомним, что выставку уже показывали в Русском академическом театре имени Н.А. Бестужева, где 12 декабря состоялось торжественное собрание общественности и праздничный концерт ко Дню героев Отечества. Выставку отметили, и по многочисленным отзывам и просьбам она будет работать в зале художественного музея имени Ц.С. Сампилова. Об этом сообщает пресс-служба национального музея РБ.

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Улан-Удэ Бурятия музей выставка Герои Советского Союза Великая Отечественная

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