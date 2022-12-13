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В Улан-Удэ жители станции Дивизионная узаконят свои участки

В Улан-Удэ жители станции Дивизионная узаконят свои участки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Решился вопрос о передаче земель Минобороны в муниципальную собственность

В Улан-Удэ земли на станции Дивизионная из ведения Минобороны России планируют перевести в муниципальную собственность. Теперь местные жители, у которых на сегодня нет документов на участки, смогут их оформить. Сейчас на неузаконенных участках живут более 300 владельцев жилых домов. Об этом сообщили на сегодняшнем заседании комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию Улан-Удэнского горсовета депутатов.

- Более 10 лет не сдвигался вопрос по передаче земель Минобороны в муниципальную собственность. Более 200-300 домов, где живут жители, не могли узаконить свои участки или дома. Многих даже в судебном порядке заставляли сносить их. Большое спасибо Алексею Самбуевичу (главе Бурятии Цыденову – ред.), он силой воли сдвинул этот вопрос с мёртвой точки. Совсем недавно акты были подписаны и земли передали муниципалитету, - рассказал депутат округа №14 Владимир Ильин.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2020 году дома жителей станции Дивизионная хотели снести ради расширения дороги на военный полигон. Строительству мешали дома вдоль дороги по улицам Войсковая, Школьная, Конечная. Жители крайне не хотели прощаться со своим жильём, ведь некоторые из них живут там более 20 лет.

В правительстве республики тогда заверили, что сноса и принудительного выселения не должно быть ни в коем случае. И поэтому велись переговоры – обсуждался вопрос переноса дороги для военных, чтобы люди могли жить спокойно. Тогда вопрос взял под контроль глава Бурятии Алексей Цыденов.

Сейчас предстоит большая работа с комитетом по управлению имуществом и землепользованию мэрии, отметил Владимир Ильин, поскольку переданные участки находятся в специализированной зоне. Для того, чтобы избежать неожиданных проблем, в следующем году произойдёт изменение назначения земель на жилую зону. Стоит отметить, что жителям текущий статус зоны не предоставит трудностей в узаконении своих участков.

- Мы включим вопрос на следующий год во внесение изменений в Генеральный план. Изменение зоны на жилую произойдёт примерно к концу года. Специализированная зона не повлияет на текущую ситуацию, - сообщила и.о комитета по архитектуре и градостроительству мэрии Улан-Удэ Мария Говорова.
ГорсоветУУ самовольные постройки земельные участки

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