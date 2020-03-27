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В Улан-Удэ возник скандал вокруг сноса домов на станции Дивизионной

В Улан-Удэ возник скандал вокруг сноса домов на станции Дивизионной
Общество,  Фото:pixabay.com
Дома местных жителей хотят снести ради расширения дороги на военный полигон

В республиканских СМИ недавно появилась информация, что в Улан-Удэ на станции Дивизионной военные собираются снести огромное количество домов. Оказалось, чтобы военная техника могла проехать по дороге на полигон - ширина дороги, по нормативам, должна быть больше, чем сейчас. Расширению же, в свою очередь, мешают дома вдоль дороги по улицам Войсковая, Школьная, Каменная.

Жители возмутились такому положению дел, ведь многие из них живут здесь на протяжении 20 лет.

- У нас переписка ведётся уже несколько лет - между правительством Бурятии и Минобороны России. И в том числе мы работаем с Сибирским территориальным управлением имущественных отношений, поскольку это имущество Минобороны, заведует им именно данное территориальное управление. Находится оно в Чите. Земельные участки находятся в федеральной собственности, поэтому самостоятельно правительству Бурятии, либо администрации Улан-Удэ этот вопрос не решить до тех пор, пока не будут из федеральной собственности земельные участки переданы в муниципальную. То есть пока не будут переданы участки городу Улан-Удэ, я имею в виду те участки, на которых построены дома жителей по улицам Каменная, Школьная, Войсковая и т.д., - рассказала «Байкал-Daily» первый замминистра имущественных и земельных отношений республики Марина Коротич.

Если передачи земель из федеральной собственности в муниципальную удастся добиться, то жители, у которых на сегодня нет документов на участки, смогут оформить их. Поскольку здесь из 500 с лишним участков только на 108 есть документы.

- Это те земельные участки, которыми распорядилась администрация Улан-Удэ, учитывая то, что границы земельных участков войсковых частей не были уточнены. И в своё время администрация, полагая, что это всё-таки уже городские земли, распорядилась этими участками, и на них права оформлены, - пояснила Марина Коротич.

Вопрос с домами и участками довольно наболевший и обсуждается давно. В правительстве республики считают, что сноса, выселения не должно быть ни в коем случае. И поэтому ведутся переговоры, переписка - обсуждается вопрос переноса дороги для военных, чтобы люди могли жить спокойно. И в случае передачи земель в муниципальную собственность вовсе могли оформить документы на землю.

- Мы, конечно, на стороне граждан выступаем, учитывая, что для большинства граждан это единственное жильё. Поэтому мы считаем – выселения никак не должно быть. Активно обсуждается вопрос переноса дороги. Вопрос-то встал, что ходит военная техника по дороге, как раз мимо жилых домов, и чтобы избежать опасных ситуаций, мэрия предлагает перенести дорогу. Пока ответы из Минобороны приходили такого плана, что не представляется возможным раздел участка, чтобы выделить как раз эти участки, на которых построены жилые дома, ввиду сложного рельефа, - продолжила первый замминистра.

По её словам, этот вопрос находится на контроле главы Бурятии Алексея Цыденова.

- Мы однозначно планомерно продолжаем работу, у Алексея Самбуевича вопрос на контроле, это зафиксировано в одном из протоколов. Поэтому работа ведётся, создана межведомственная рабочая группа при администрации Улан-Удэ, куда вошли представители и от администрации, и от минимущества, и от Сибирского территориального управления имущественных отношений, - заверила Марина Коротич.
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