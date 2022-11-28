Бурятстат: Средняя зарплата перевалила за 50 тысяч рублей

Больше всего в республике платят добытчикам полезных ископаемых
В Бурятстате рассказали, сколько жители республики получали за свой труд в январе-сентябре. Сегодня на предприятиях и в организациях РБ насчитывается 205 200 сотрудников – это без учёта внешних совместителей. Большинство из них – работники сферы образования (16,9%). После идут представители отрасли здравоохранения и социальных услуг (13,8%), госуправления и обеспечения военной безопасности, а также социального обеспечения (13,6%).
За девять месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го численность работников в различных компаниях и организациях сократилась на 1,8%. Средняя зарплата по республике, по предварительной оценке, составила 50 512 рублей – за год она увеличилась на 17,7%, утверждают в Бурятстате.
Больше всего при этом – 89 954 рубля (в 1,8 раза больше, чем в среднем по Бурятии) – получают люди, которые трудятся в сфере добычи полезных ископаемых. А самое низкое жалованье – у работников гостиниц и заведений общепита (на 41,3% меньше среднереспубликанского показателя) и тех, кто занимается операциями, связанными с недвижимым имуществом (на 32,1%).
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