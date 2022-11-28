Бурятии пока не грозит «цербер»

Однако зараза с именем адского пса уже добралась до Москвы



В Бурятии наметился рост заболеваемости коронавирусом. Об этом заявила на очередном брифинге 28 ноября замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина. Пока в республике преобладают два подварианта штамма «омикрон» – BA.4 и BA.5. При них заболевание протекает легко или же вообще бессимптомно.



- Но уже стали регистрировать новые штаммы, несколько изменённые – BQ.1 и BQ.1.1. В Бурятии их пока нет. Первые случаи только пока зафиксированы в Москве, – отметила Елена Кузьмина.



По её словам, за циркуляцией и распространением COVID-19 специалисты наблюдают уже три года. И эти наблюдения показали: очередные подъёмы заболеваемости, как правило, связаны с появлением какого-то мутированного штамма, к которому люди ещё не готовы.



BQ.1.1 также известен как «цербер». Это мутировавший вариант BA.5. Своё название он получил в честь чудовища древнегреческой мифологии – трёхголового пса, охраняющего выход из царства мёртвых. Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов рассказывал федеральным СМИ, что «цербер» более заразен по сравнению с другими штаммами, но протекает легче.





