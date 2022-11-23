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В Иркутской области проходит форум казачьей культуры

В Иркутской области проходит форум казачьей культуры
Общество,  Фото:пресс-служба минкультуры Иркутской области
В мероприятии участвует около тысячи человек

Региональный форум «Моя Сибирь – казачий край» стартовал в Иркутске. В нём в онлайн и оффлайн форматах принимают участие около тысячи человек. Это казаки и участники творческих казачьих коллективов и центров казачьей культуры. Мероприятия начались в Иркутском областном доме народного творчества и Иркутском государственном аграрном университете имени А.А. Ежевского. В программу включены круглый стол, доклады, мастер-классы, просветительские и методические мероприятия. Также творческая и дискуссионная программы проводятся в Иркутском областном колледже культуры и ресурсном центре по поддержке некоммерческих организаций региона.

23 ноября подведут итоги областного конкурса «Лучший центр казачьей культуры Иркутской области», который впервые провели в регионе. Сейчас в области десять центров казачьей культуры. Они действуют в Братске, Усть-Илимске, Ангарске, Саянске, в Куйтунском, Боханском, Тулунском, Заларинском, Иркутском и Слюдянском районах. Они должны наладить культурно-просветительский процесс, основанный на казачьих традициях. Методическую помощь им оказывает дом народного творчества.

Одним из масштабных событий стала работа передвижной планшетной выставки «Казачество на государевой службе». Иркутский областной дом народного творчества совместно с центральным войсковым казачьим обществом знакомит с ней учеников школ, где действуют казачьи классы. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

Возрастное ограничение 6+
Иркутская область казаки форум выставка

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