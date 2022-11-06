Женщина вела себя агрессивно, выражалась нецензурной бранью, хваталась за форменное обмундирование полицейского
В октябре 2022 года женщина оказала неповиновение законному распоряжению (требованию) сотрудника полиции, а именно: отказалась проследовать в ОМВД России по Закаменскому району для разбирательства, стала вести себя агрессивно, выражалась нецензурной бранью в адрес сотрудника, хваталась за форменное обмундирование, выкрикивала угрозы расправой.
- На неоднократные требования сотрудника полиции прекратить противоправные действия не реагировала, в связи с чем, в отношении З. были применены физическая сила и спецсредства, - сообщается на сайте Закаменского районного суда.
Судом она признана виновной по ч.1 ст.19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей». Женщине назначено административное наказание – штраф в 2000 рублей.
Жительницу Бурятии оштрафовали за неповиновение требованию полицейского
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Женщина вела себя агрессивно, выражалась нецензурной бранью, хваталась за форменное обмундирование полицейского
Жертвами интернет-преступников за последнюю неделю стали 44 человека
Торжественное открытие состоялось 5 ноября
Ему назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ
В Улан-Удэ днём до +4 градусов
Серьёзную травму, скорее всего, птица получилась после удара
Полицейские провели профилактический рейд
Мужчина неоднократно судим за невыплату алиментов
Проводится доследственная проверка
Соль необходима для животных
Мама девочки тоже обладательница интересного имени
Точный диагноз удалось поставить лишь со второго раза
Финансирование выделено в рамках конкурса
Устанавливаются морозы
Общество, 04.11.2022
Таковы данные за девять месяцев этого года