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Жительницу Бурятии оштрафовали за неповиновение требованию полицейского

Жительницу Бурятии оштрафовали за неповиновение требованию полицейского
Общество,  Фото:pixabay.com
Женщина вела себя агрессивно, выражалась нецензурной бранью, хваталась за форменное обмундирование полицейского

В октябре 2022 года женщина оказала неповиновение законному распоряжению (требованию) сотрудника полиции, а именно: отказалась проследовать в ОМВД России по Закаменскому району для разбирательства, стала вести себя агрессивно, выражалась нецензурной бранью в адрес сотрудника, хваталась за форменное обмундирование, выкрикивала угрозы расправой.

- На неоднократные требования сотрудника полиции прекратить противоправные действия не реагировала, в связи с чем, в отношении З. были применены физическая сила и спецсредства, - сообщается на сайте Закаменского районного суда.

Судом она признана виновной по ч.1 ст.19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей». Женщине назначено административное наказание – штраф в 2000 рублей.

суд

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