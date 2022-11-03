Семье погибшего на Украине бойца ОМОН из Бурятии вручили орден Мужества

















Дмитрий Лагунов с детства Дмитрий Лагунов с детства занимался баскетболом . Успешно выступал за пределами республики в составе команды «Лара», а внутри чемпионата Бурятии за команду «Динамо». Друзья на службе в ОМОН называли его «Шмель» за лёгкость, высокий рост и отличную игру в баскетбол.

Старший сержант полиции, служивший в Бурятии сотрудник ОМОН «Кречет» Дмитрий Лагунов погиб в ходе специальной военной операции на Украине.Его родителям вручили орден Мужества. Торжественная церемония состоялась в Забайкальском государственном университете на родине Дмитрия, в Чите. Орден вручил замначальника управления Росгвардии по Бурятии Василий Лосев.На мероприятие пришли коллеги, родственники, друзья Дмитрия, представители краевой администрации и студенты ЗабГУ.- Дмитрий навсегда останется в наших сердцах. Уважаемые родители, низкий вам поклон, за то, что вы воспитали такого сына – настоящего мужчину, настоящего Героя, - подчеркнул полковник Василий Лосев.Также гостям и присутствующим показали клип о герое войны Дмитрии Лагунове. Слова и музыку на клип «Шмель» написала читинский журналист Елена Хзанян. Съёмки клипа проходили в Бурятии и Забайкальском крае.