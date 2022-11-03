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Семье погибшего на Украине бойца ОМОН из Бурятии вручили орден Мужества

Семье погибшего на Украине бойца ОМОН из Бурятии вручили орден Мужества
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
В память о Дмитрии Лагунове сняли клип

Старший сержант полиции, служивший в Бурятии сотрудник ОМОН «Кречет» Дмитрий Лагунов погиб в ходе специальной военной операции на Украине.

Его родителям вручили орден Мужества. Торжественная церемония состоялась в Забайкальском государственном университете на родине Дмитрия, в Чите. Орден вручил замначальника управления Росгвардии по Бурятии Василий Лосев.



На мероприятие пришли коллеги, родственники, друзья Дмитрия, представители краевой администрации и студенты ЗабГУ.

- Дмитрий навсегда останется в наших сердцах. Уважаемые родители, низкий вам поклон, за то, что вы воспитали такого сына – настоящего мужчину, настоящего Героя, - подчеркнул полковник Василий Лосев.

Также гостям и присутствующим показали клип о герое войны Дмитрии Лагунове. Слова и музыку на клип «Шмель» написала читинский журналист Елена Хзанян. Съёмки клипа проходили в Бурятии и Забайкальском крае.



Дмитрий Лагунов с детства занимался баскетболом. Успешно выступал за пределами республики в составе команды «Лара», а внутри чемпионата Бурятии за команду «Динамо». Друзья на службе в ОМОН называли его «Шмель» за лёгкость, высокий рост и отличную игру в баскетбол.
смерть

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