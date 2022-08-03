На Украине погибли двое баскетболистов из Бурятии

Общество, Фото: федерация баскетбола Бурятии

Дмитрий Лагунов и Николай Багров играли за одну команду



Федерация баскетбола Бурятии сообщила о гибели в ходе спецоперации на Украине Дмитрия Лагунова и Николая Багрова. Они были воспитанниками бурятского баскетбола.



Дмитрий хоть родом из Забайкальского края и начинал заниматься спортом там, половину своей спортивной карьеры провёл в Улан-Удэ. Он окончил Бурятский государственный университет. Успешно выступал за пределами республики в составе команды «Лара», а внутри чемпионата Бурятии за команду «Динамо».



Николай с детства выступал за юношескую сборную Бурятии под руководством Сергея Оканина. Работал в тренерском штабе команды «Байкал», которая выступала в детско-юношеской баскетбольной лиге России.



- Коля вместе с Димой играли за одну команду «Динамо» по настоящее время. Эти ребята навсегда останутся в нашей памяти, - сообщает федерация баскетбола.

