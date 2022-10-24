Астрономическое явление произойдёт в начале ноября
8 ноября произойдёт полное затмение Луны. Его смогут увидеть жители востока России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария. Так что жителям Бурятии удастся понаблюдать за астрономическим явлением,
Полные и частные фазы затмения будут наблюдаться везде, где Луна с 11:01 (мск) до 16:56 (мск) будет находиться над горизонтом. Так, в России наилучшие условия сложатся на Дальнем Востоке, в Забайкалье, Северной и Восточной Сибири - с этих территорий полная фаза будет видна с начала и до конца.
- В Центральной Сибири Луна будет восходить над горизонтом в начальных фазах затмения, а в Западной Сибири - уже после его середины. В Европейской части России будет ещё ранний вечер, когда Луна взойдёт над горизонтом, поэтому на восходе Луны можно будет увидеть лишь самые заключительные, полутеневые фазы затмения. В Москве можно будет увидеть только самый конец затмения, его полутеневые фазы, да и то всего на полчаса (с 16:29 до 16:56 мск), так как Луна все время затмения будет находиться под горизонтом, - уточнили астрономы.
Как сообщал «Байкал-Daily», прошлым летом жители Бурятии любовались солнечным затмением. Кольцеобразное затмение Солнца произошло впервые с 1966 года. Не во всех частях планеты можно было увидеть полную фазу этого астрономического явления. В России больше всего повезло жителям Якутии и Чукотки, где можно было наблюдать максимальную фазу затмения. В Улан-Удэ луна закрыла до 58% солнечного диска.
Жители Бурятии смогут полюбоваться лунным затмением
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