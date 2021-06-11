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Жители Бурятии полюбовались солнечным затмением

Жители Бурятии полюбовались солнечным затмением
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Жители Бурятии наблюдали солнечное затмение с помощью рентгеновских снимков и сварочных масок

Жители Бурятии накануне, 10 июня, смогли полюбоваться солнечным затмением. Кольцеобразное затмение Солнца произошло впервые с 1966 года. Не во всех частях планеты можно было увидеть полную фазу этого астрономического явления. В России больше всего повезло жителям Якутии и Чукотки, где можно было наблюдать максимальную фазу затмения. В Улан-Удэ луна должна была закрыть до 58% солнечного диска.

В столице Бурятии затмение должно было начаться с 19:12 и закончиться в 21:03. Сообщалось, что кульминация затмения будет в восемь часов вечера. Но ближе к восьми, к сожалению, набежали облака, и на наибольшую фазу затмения не удалось посмотреть.







В паблике ves_ulan_ude улан-удэнцы активно делятся впечатлениями от астрономического явления. Смотреть на затмение незащищёнными глазами не рекомендуется, поэтому многие использовали солнцезащитные очки и даже сварочные маски

«Наблюдала. Красиво. Правда, стеклышек не осталось, через которые раньше смотрели с папой, зато рентгеновский снимок под рукой оказался»
«Немного удалось посмотреть, но тучи всё закрыли, на самом интересном»
«Я смотрела через сварочную маску. А так если смотреть, ничего не видно было»
«Да, тоже смотрели. Классно, в тёмных очках хорошо видно. А вот если без них, то реально в глазах потом всё мелькает, домой зашла, долго плохо видела»
«Мы раньше через цветное стёклышко от разбитых бутылок смотрели»
«Да. Только за тучи зашло солнце».

Многие же отмечают, что попросту не заметили затмения или же забыли про него.



солнечное затмение
 
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