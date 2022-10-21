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В центре Улан-Удэ заметили дятла

В центре Улан-Удэ заметили дятла
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Птица долбил дерево на улице Борсоева

Сегодня в центре Улан-Удэ на улице Борсоева горожане заметили на ветках дятла. Он деловито долбил дерево.

- Услышала какой-то стук и не могла понять, откуда он. Потом заметила, что ствол дерева изъеден, а на земле много опилок. Подняв голову, увидела дятла. Так удивительно, обычно этих птиц можно увидеть только где-то в лесу на макушке вековой сосны, а тут почти в глаза ему смотрела, - с удивлением рассказала «Байкал-Daily» улан-удэнка.

Птица не пугалась людей, но при виде фотокамеры ловко пряталась за стволами деревьев.



Улан-удэнский бёрдвотчер (орнитолог-любитель) пояснил «Байкал-Daily», что это обычное их поведение. По его словам, дятлы часто летают зимой в парках и на окраинах города. Также эти птицы постоянно обитают в пригородных лесах. Что стало причиной того, что дятел прилетел в город, эксперт затруднился ответить, выдвинув две версии: либо там птице попросту холодно, либо закончилось пропитание.

- По-моему, пищи меньше, и они рассредоточиваются везде. Достаточно наглые, чтобы в город прилетать, - добавил бёрдвотчер.


Летом дятлы питаются древесными насекомыми. Зимой – семенами сосны и ели. Ударами клюва дятел раскрывает чешуйки шишки, извлекает и поедает семена.

В городе пропитания должно хватить, к тому же эти птицы не из скромных. В отличие от городских обитателей, у них мощное «вооружение»: крепкий клюв, цепкие и сильные когти. Дятлы без труда смогут добыть себе еду, в ход могут пойти даже червивые плоды городских яблонь.

Вмешиваться в жизнь дятлов человеку не стоит. Они в состоянии сами себя прокормить. Зимой подкармливать следует мелких птиц: синиц, воробьёв, снегирей и других, установив кормушки и постоянно наполняя их.

птицы

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