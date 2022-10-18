С юбилеем семейной жизни поздравили чету из Мухоршибирского района
15 октября в Мухоршибирском районе Бурятии отпраздновали 45-летие совместной жизни супружеская пара Михаила Ивановича и Галины Перфильевны Екимовых.
Познакомились будущие супруги в 1972 году в селе Мухоршибирь на дне рождения их общего знакомого. Галина, окончив 8 классов, уехала учиться в ГПТУ Улан-Удэ, на повара, где после окончания устроилась на фабрике-кухне при авиационном заводе, а Михаил после восьмого класса пошёл работать в колхоз «Коммунизм» трактористом, а затем он был призван в армию. Всё это время молодые писали друг другу письма. По возвращении Михаила из армии в 1977 году сыграли свадьбу.
У семьи Екимовых родились дочери: Наталья и Татьяна, а затем и сын – Иван. Также чета богата и внуками – их у большой и дружной семьи шестеро. Все дети имеют высшее образование, старшая внучка окончила авиационный техникум, работает преподавателем и учится заочно во ВСГТУ, трое внуков учатся в школе, а двое малышей пока дома.
Сотрудники Мухоршибирского районного отдела в торжественной обстановке в присутствии родных и близких поздравили юбиляров и вручили памятный подарок. Со словами поздравления выступили и коллеги Галины Перфильевны. Об этом сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.
В Бурятии супруги отметили «сапфировую свадьбу»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Команды из Бурятии заняли третьи места в младшей и средней группах
Она состоится в Октябрьском районе
Спортсмены завоевали две «бронзы»
Жители аварийных домов получили социальные выплаты на приобретение нового жилья
Спортсмен стал победителем в весовой категории до 53 кг
Они появились в сети в преддверии кубка России по тайскому боксу
Мероприятия проводились в Кабанском районе
Сборная республики успешно выступила на региональных и всероссийских соревнованиях
Спортсмены выиграли награды в нескольких категориях
Алина Тюкавкина стала лучшей в троеборье среди женщин
На первом спектакле зрители бурно аплодировали
О показателях сообщили в Роспотребнадзоре
Арсений Полуянов вступил в регистр доноров костного мозга в 2019 году
В столице Бурятии взялись за обещанную ликвидацию хаотичных стоянок
Есть поверье, что тот, кто услышит рёв изюбря, прибавляет себе год жизни