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В Бурятии супруги отметили «сапфировую свадьбу»

В Бурятии супруги отметили «сапфировую свадьбу»
Общество,  Фото:пресс-служба управления ЗАГС РБ
С юбилеем семейной жизни поздравили чету из Мухоршибирского района

15 октября в Мухоршибирском районе Бурятии отпраздновали 45-летие совместной жизни супружеская пара Михаила Ивановича и Галины Перфильевны Екимовых.

Познакомились будущие супруги в 1972 году в селе Мухоршибирь на дне рождения их общего знакомого. Галина, окончив 8 классов, уехала учиться в ГПТУ Улан-Удэ, на повара, где после окончания устроилась на фабрике-кухне при авиационном заводе, а Михаил после восьмого класса пошёл работать в колхоз «Коммунизм» трактористом, а затем он был призван в армию. Всё это время молодые писали друг другу письма. По возвращении Михаила из армии в 1977 году сыграли свадьбу.

У семьи Екимовых родились дочери: Наталья и Татьяна, а затем и сын – Иван. Также чета богата и внуками – их у большой и дружной семьи шестеро. Все дети имеют высшее образование, старшая внучка окончила авиационный техникум, работает преподавателем и учится заочно во ВСГТУ, трое внуков учатся в школе, а двое малышей пока дома.

Сотрудники Мухоршибирского районного отдела в торжественной обстановке в присутствии родных и близких поздравили юбиляров и вручили памятный подарок. Со словами поздравления выступили и коллеги Галины Перфильевны. Об этом сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.
ЗАГС Бурятия свадьба юбилей семьи Мухоршибирский район

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