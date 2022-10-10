В Бурятии ещё 36 человек заболели коронавирусом

За сутки госпитализировано семь человек



За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано 36 больных COVID-19. Показатель ежесуточного прироста с конца прошлой недели практически не изменился и остался на прежнем уровне.



Общее число случаев заражений в Бурятии на утро 10 октября достигло 151 376. Из них 46% (69 629) приходится на жителей Улан-Удэ.



COVID-19 за всё время унёс в Бурятии жизни 3075 больных. За прошедшие сутки летальных случаев не зарегистрировано.



В стационарах сегодня получают лечение 76 пациентов, за предыдущие сутки было госпитализировано семь человек. В реанимации находятся 12 больных.



На амбулаторном лечении и наблюдении – 353 человека.

