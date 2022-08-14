В Бурятии спасатели оказали помощь 4-летней малышке

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Днём 14 августа в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в ДНТ «Юность» Иволгинского района маленькому ребёнку требуется помощь.
Оказалось, что у четырехлетней девочки пальчик застрял в технологическом отверстии крыла трактора. Попытки родственников извлечь палец не увенчались успехом, и палец отёк.
На помощь ребёнку оперативно выехали спасатели. Они совместно с родственниками безопасным способом разрезали крыло трактора и освободили опухший палец девочки. Ребёнок в удовлетворительном состоянии передан работникам скорой помощи, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
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