В Бурятии спасатели оказали помощь 4-летней малышке



Днём 14 августа в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в ДНТ «Юность» Иволгинского района маленькому ребёнку требуется помощь.



Оказалось, что у четырехлетней девочки пальчик застрял в технологическом отверстии крыла трактора. Попытки родственников извлечь палец не увенчались успехом, и палец отёк.



На помощь ребёнку оперативно выехали спасатели. Они совместно с родственниками безопасным способом разрезали крыло трактора и освободили опухший палец девочки. Ребёнок в удовлетворительном состоянии передан работникам скорой помощи, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

