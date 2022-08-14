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В Бурятии спасатели оказали помощь 4-летней малышке

В Бурятии спасатели оказали помощь 4-летней малышке
Общество,  Фото:pixabay.com
Специалисты выезжали в пригород Улан-Удэ

Днём 14 августа в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в ДНТ «Юность» Иволгинского района маленькому ребёнку требуется помощь.

Оказалось, что у четырехлетней девочки пальчик застрял в технологическом отверстии крыла трактора. Попытки родственников извлечь палец не увенчались успехом, и палец отёк.

На помощь ребёнку оперативно выехали спасатели. Они совместно с родственниками безопасным способом разрезали крыло трактора и освободили опухший палец девочки. Ребёнок в удовлетворительном состоянии передан работникам скорой помощи, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС. 
спасатели

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