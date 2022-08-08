«Большой приз Алханая» выиграл Балдан Цыжипов

Общество, Фото: пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа

В Агинском округе прошёл чемпионат по бурятской борьбе «Барилдаан»



Сильнейшие борцы Забайкалья и Бурятии собрались 7 августа у подножия Алханая на XVI-м открытом чемпионате Забайкальского края по бурятской борьбе «Большой приз Алханая», посвящённом 85-летию со дня образования Агинского Бурятского округа.



За главный приз боролись 157 юношей и мужчин в 10 весовых категориях. В соревнованиях приняли участие титулованные спортсмены, в том числе одиннадцатикратный абсолютный победитель «Большого приза Алханая», мастер спорта России международного класса Цыбик Максаров; абсолютный чемпион соревнований по бурятской борьбе XIV международного бурятского фестиваля «Алтаргана-2020» Балдан Цыжипов; абсолютный чемпион соревнований по бурятской борьбе международного бурятского фестиваля «Алтаргана-2006», трёхкратный абсолютный чемпион республиканского Сурхарбана, Итигэловских игр Зоригто Цырендондопов; Батор Цыренов; Сангади Улзытуев и многие другие.



Абсолютным чемпионом «Большого приза Алханая» стал Балдан Цыжипов из Ага-Хангила. В финале он встретился с Цыбиком Максаровым. Чемпиону был вручён кубок победителя и денежный приз в 200 тысяч рублей. Абсолютным чемпионом среди юношей стал Чингис Балжимаев из Агинского.



Также удостоверение и знак «Мастер спорта Забайкальского края по национальным видам» были вручены Цыбику Максарову, Балдану Цыжипову, Булату Батоеву, Тамиру Гармаеву, Намжилу Цыденжапову, Зорикто Цырендондопову. Это спортивное звание было присвоено им по итогам соревнований по бурятской борьбе «Барилдаан» XIV международного бурятского фестиваля «Алтаргана-2020».



Кроме этого, по традиции состоялось красочное театрализованное открытие, концертная программа, на «Алханайском Арбате» развернулась выставка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов, также была представлена фотовыставка Сергея Доржиева, показывающая жизнь и быт бурятского народа. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.



