08 августа

07 августа

Популярное

«Большой приз Алханая» выиграл Балдан Цыжипов

«Большой приз Алханая» выиграл Балдан Цыжипов
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа
В Агинском округе прошёл чемпионат по бурятской борьбе «Барилдаан»

Сильнейшие борцы Забайкалья и Бурятии собрались 7 августа у подножия Алханая на XVI-м открытом чемпионате Забайкальского края по бурятской борьбе «Большой приз Алханая», посвящённом 85-летию со дня образования Агинского Бурятского округа.

За главный приз боролись 157 юношей и мужчин в 10 весовых категориях. В соревнованиях приняли участие титулованные спортсмены, в том числе одиннадцатикратный абсолютный победитель «Большого приза Алханая», мастер спорта России международного класса Цыбик Максаров; абсолютный чемпион соревнований по бурятской борьбе XIV международного бурятского фестиваля «Алтаргана-2020» Балдан Цыжипов; абсолютный чемпион соревнований по бурятской борьбе международного бурятского фестиваля «Алтаргана-2006», трёхкратный абсолютный чемпион республиканского Сурхарбана, Итигэловских игр Зоригто Цырендондопов; Батор Цыренов; Сангади Улзытуев и многие другие.

Абсолютным чемпионом «Большого приза Алханая» стал Балдан Цыжипов из Ага-Хангила. В финале он встретился с Цыбиком Максаровым. Чемпиону был вручён кубок победителя и денежный приз в 200 тысяч рублей. Абсолютным чемпионом среди юношей стал Чингис Балжимаев из Агинского.

Также удостоверение и знак «Мастер спорта Забайкальского края по национальным видам» были вручены Цыбику Максарову, Балдану Цыжипову, Булату Батоеву, Тамиру Гармаеву, Намжилу Цыденжапову, Зорикто Цырендондопову. Это спортивное звание было присвоено им по итогам соревнований по бурятской борьбе «Барилдаан» XIV международного бурятского фестиваля «Алтаргана-2020».

Кроме этого, по традиции состоялось красочное театрализованное открытие, концертная программа, на «Алханайском Арбате» развернулась выставка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов, также была представлена фотовыставка Сергея Доржиева, показывающая жизнь и быт бурятского народа. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.

Агинский Бурятский округ Бурятия национальная борьба бухэ барилдаан Забайкальский край чемпионат спорт национальные виды спорта

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

10 августа в Улан-Удэ стартует Байкальский танцевальный фестиваль
10 августа в Улан-Удэ стартует Байкальский танцевальный фестиваль
Общество, 08.08.2022
Главным мероприятием фестиваля будет гала-концерт 18 августа
Волонтёры из Монголии и Боливии помогли очистить Байкал
Волонтёры из Монголии и Боливии помогли очистить Байкал
Общество, 08.08.2022
В Бурятии завершился экологический марафон «Зелёный Десант»
Шаманы на Ольхоне поклонились Великим северным нойонам
Шаманы на Ольхоне поклонились Великим северным нойонам
Общество, 08.08.2022
Участие в тайлгане «Арын 13 ноёд» приняли священнослужители из Бурятии
«Большой приз Алханая» выиграл Балдан Цыжипов
«Большой приз Алханая» выиграл Балдан Цыжипов
Общество, 08.08.2022
В Агинском округе прошёл чемпионат по бурятской борьбе «Барилдаан»
В Забайкалье от паводков пострадали более 3200 хозяйств и дач
В Забайкалье от паводков пострадали более 3200 хозяйств и дач
Общество, 08.08.2022
Пострадавшим сельхозтоваропроизводителям выплатят компенсацию
Северобайкальск принял фестиваль боевых искусств «Байкальский шторм»
Северобайкальск принял фестиваль боевых искусств «Байкальский шторм»
Общество, 08.08.2022
Соревнования проводились по трём видам спортивных единоборств
В Агинском округе выбрали мастеров по приготовлению мяса на камнях
В Агинском округе выбрали мастеров по приготовлению мяса на камнях
Общество, 08.08.2022
Гастрофестиваль посетили более тысячи человек
В Улан-Удэ пройдёт фестиваль ТОСов Бурятии
В Улан-Удэ пройдёт фестиваль ТОСов Бурятии
Общество, 08.08.2022
Жители и гости столицы республики смогут приобрести продукцию со всех районов региона
В улан-удэнском аэропорту была «пробка» из самолётов
В улан-удэнском аэропорту была «пробка» из самолётов
Общество, 08.08.2022
Утром вылетали в столицу России вылетали сразу шесть самолётов
В Бурятии туристов шокировал мусор в селе Сухая
В Бурятии туристов шокировал мусор в селе Сухая
Общество, 08.08.2022
Груды мусора уже просто не помещаются в контейнеры
Жителей Бурятии призывают не губить деревья хии-моринами
Жителей Бурятии призывают не губить деревья хии-моринами
Общество, 08.08.2022
Верующие не только повреждают деревья, но и оставляют мусор
Жителей Бурятии предупредили о дождях и туманах
Жителей Бурятии предупредили о дождях и туманах
Общество, 08.08.2022
Ночами уже становится довольно прохладно
В «закаменских Альпах» в Бурятии кипит жизнь
В «закаменских Альпах» в Бурятии кипит жизнь
Общество, 08.08.2022
Перед фотоловушкой прогуливаются изюбри и кабаны

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^