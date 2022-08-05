Проект призван популяризовать бурятскую литературу
В Агинском Бурятском округе появилась мультстудия «Сказки из юрты». Так в посёлке Агинское решили популяризовать бурятскую литературу посредством создания мультфильмов детьми на основе прочитанных произведений, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.
- Наша мультстудия позволяет детям заниматься творчеством: рисованием, лепкой, аппликацией и, конечно же, съёмкой и монтажом мультфильмов на основе бурятских народных сказок и улигеров, - рассказали в краевой библиотеке имени Цыбена Жамцарано.
По словам организаторов, за время создания фильма ребёнок попробует себя в качестве сочинителя, сценариста, художника, актёра, аниматора, монтажёра, тем самым осваивая разные виды деятельности и получая много новой интересной информации.
- Основной целевой группой проекта являются дети от 6 до 14 лет, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья. В ходе реализации идеи мы обучили специалистов приёмам анимации, приобрели современное оборудование для мультипликации и все необходимые материалы для творчества. С нового учебного года мы рады пригласить детей в мультстудию «Сказки из юрты». Занятия будут проходить бесплатно в отделе детской литературы Агинской краевой библиотеки имени Цыбена Жамцарано, - отметили в учреждении.
В Агинском округе создали мультстудию для детей
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мероприятие состоится на родине писателя
Проект призван популяризовать бурятскую литературу
Соревнования пройдут в середине следующего месяца
По итогам форума будут даны поручения министерствам и ведомствам
Республика направила заявку в Минобрнауки России
Всероссийский турнир стартует уже завтра
Юбиляр – участница трудового фронта в годы Великой Отечественной войны
Первый квартирник прошёл вчера, 4 августа
Учёные смогут выполнить вычисления в квантовой химии, аэродинамике, гидродинамике и других областях науки
В нём приняли участие любительские театральные коллективы республики
Работать над ним будут Минэкономразвития России, Ростуризм, Минприроды России и правительства Бурятии и Иркутской области
Николай Вербицкий выиграл «бронзу» на дистанции 800 м
Маршрут №1 будут делать крюк через БНЦ
Редкие кадры удалось получить в Красноярском крае
Светлана Искровна Гармаева была талантливым педагогом, великолепным лектором, блестящим учёным