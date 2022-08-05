В Агинском округе создали мультстудию для детей

Проект призван популяризовать бурятскую литературу



В Агинском Бурятском округе появилась мультстудия «Сказки из юрты». Так в посёлке Агинское решили популяризовать бурятскую литературу посредством создания мультфильмов детьми на основе прочитанных произведений, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.



- Наша мультстудия позволяет детям заниматься творчеством: рисованием, лепкой, аппликацией и, конечно же, съёмкой и монтажом мультфильмов на основе бурятских народных сказок и улигеров, - рассказали в краевой библиотеке имени Цыбена Жамцарано.



По словам организаторов, за время создания фильма ребёнок попробует себя в качестве сочинителя, сценариста, художника, актёра, аниматора, монтажёра, тем самым осваивая разные виды деятельности и получая много новой интересной информации.



- Основной целевой группой проекта являются дети от 6 до 14 лет, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья. В ходе реализации идеи мы обучили специалистов приёмам анимации, приобрели современное оборудование для мультипликации и все необходимые материалы для творчества. С нового учебного года мы рады пригласить детей в мультстудию «Сказки из юрты». Занятия будут проходить бесплатно в отделе детской литературы Агинской краевой библиотеки имени Цыбена Жамцарано, - отметили в учреждении.

